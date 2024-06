IR 2024: Receita recebe 42,4 milhões de declarações

A Receita Federal divulgou neste sábado, 1º, o balanço final da entrega da declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2024. Até às 23h59 do dia 31 de maio, prazo final para envio, foram recebidas 42,4 milhões de declarações – número quase 3% maior que o total de declarações entregues em 2023. A expectativa da receita era receber 43 milhões de declarações.

Segundo a Receita, não houve qualquer problema tecnológico na entrega das declarações. “Não tivemos nenhuma sobrecarga, nenhuma indisponibilidade. Foi um dos anos que temos somente que nos orgulhar, isso mostra a estabilidade de todo o processo que construímos até agora", informou o supervisor nacional do programa do IRPF, auditor-fiscal José Carlos Fonseca.

Prazo extra para contribuintes do Rio Grande do Sul

Excepcionalmente, para domiciliados nos municípios em estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, o prazo de entrega se estenderá até 30 de agosto de 2024. Consulte aqui as medidas e atos relacionados às prorrogações e ações.

Declaração pré-preenchida

Uma das novidades em 2024 foi a ampliação da disponibilidade da declaração pré-preenchida, agora acessível para 75% dos declarantes.

Este recurso, que reduz significativamente as chances de erros e o risco de cair na malha fina, foi utilizado por 41,0% dos contribuintes, enquanto em 2023 apenas 23,9% utilizaram esse recurso durante todo o período de entrega da declaração.

Perdi o prazo para declarar o IR. O que fazer?

Quem perdeu o prazo ainda pode enviar a declaração do IR, mas pagará uma multa. Para aqueles que não têm imposto a pagar o valor é de 165,74 reais descontados da restituição. Já aqueles que terão que pagar o imposto de renda, a multa é de 1% ao mês e o valor máximo é de 20% do imposto devido.

Para enviar a declarar com atraso é necessário baixar o programa gerador do IR disponível no site da Receita Federal. Com o programa instalado, o contribuinte deve escolher entre importar dados da declaração do ano anterior ou preencher uma do zero. Se já declarou Imposto de Renda, é melhor usar como base a declaração do ano anterior e fazer uma lista das mudanças necessárias.

Em seguida, deve escolher o tipo de declaração que vai fazer. Escolha a opção “Declaração de Ajuste Anual” e inclua seu nome e CPF. As etapas de preenchimento da declaração são divididas em fichas, exibidas na barra esquerda do programa.Você pode preencher todas as fichas nas telas seguintes para, somente no final, escolher entre os modelos simplificado ou completo.

Quando a declaração for enviada, o contribuinte receberá a "notificação de lançamento de multa" e a Darf da multa e terá 30 dias para efetuar o pagamento e regularizar sua situação.