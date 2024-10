Ibovespa opera em queda com investidores repercutindo arrecadação e risco fiscal

A aversão ao risco no Brasil ainda prevalece e puxa o Ibovespa para baixo na sessão desta terça-feira, 22. O destaque do dia é a divulgação da arrecadação de setembro pela Receita Federal. Apesar dos dados terem vindo acima do esperado, o clima ainda é de desconfiança e ceticismo em relação à condução da política fiscal.

De acordo com a Receita, a arredação de impostos e contriuições federais do mês passado somou R$ 203,169 bilhões, uma alta real (descontada a inflação) de 11,61% na comparação com setembro de 2023, quando o montante somou R$ 174,316 bilhões, a preços correntes.

Já na comparação mensal com agosto, o recolhimento de tributos somou R$ 201,6 bilhões, uma alta de 0,33% em termos reais. O resultado de setembro deste ano é o melhor para o mês na série histórica, iniciada em 1995, afirmou a Receita.

O mercado previa, segundo o Projeções Broadcast, uma mediana em R$ 201,5 bilhões. O intervalo dos analistas ouvidos ia de R$ 194,72 bilhões a R$ 217 bilhões. Para o Fisco, o resultado reflete a melhora no desempenho da arrecadação do PIS/Cofins sobre combustíveis, a tributação dos fundos exclusivos e a atualização de bens e direitos no exterior, reflexo da lei aprovada em 2023.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,23% aos 130.065 pontos

Segundo Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, investidores avaliam a capacidade (e vontade) do governo federal de consolidar e estabilizar as contas públicas. Por conta disso, os dados são acompanhados com mais atenção, com o mercado em busca de analisar se a receita do governo está evoluindo assim como ele previa.

Na visão do especialista, há uma certa divergência nas contas que o governo federal faz para fechar o ano de 2024 e os analistas de mercado. De um lado, o governo acredita num crescimento mais forte das arrecadações, que manteria as contas públicas dentro do limite de tolerância estipulado pela meta do arcabouço fiscal.

“Do outro, a maior parte dos analistas, por exemplo, no Boletim Focus, acredita que a evolução não vai ser tão boa assim e que há riscos do país desviar da meta estabelecida. Evidentemente, nesse caso, o Governo Federal faria um novo contingenciamento do orçamento, evitando alguns gastos previstos. Mas de toda forma, não é uma trajetória que estabelece muita confiança ou credibilidade”, diz.

Dólar hoje

O dólar comercial virou ao longo da sessão e opera em queda de 0,16%, cotado a R$ 5,681. Na última sessão, a moeda havia caído 0,14%, sendo negociada a R$ 5,69.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

Até o dia 1º de novembro (sexta-feira), o horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, e o after market entre 17h30 e 18h. As negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.

Já a partir do dia 4 de novembro (segunda-feira), o fechamento da bolsa ocorrerá uma hora mais tarde. As negociações serão das 10h às 18h, seguindo o horário de verão dos Estados Unidos, com o after market operando das 18h25 às 18h45. O horário da pré-abertura e do início seguem iguais.