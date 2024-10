Por que a Suzano está subindo tanto na bolsa? BTG dá 4 motivos

Os analistas apontam quatro fatores principais que impulsionam o desempenho da Suzano na bolsa e que devem continuar beneficiando seus papéis.

Desvalorização do real

Como uma das principais exportadoras do Brasil, a Suzano se beneficia da alta do dólar, que acumula valorização de 17% frente ao real desde o início do ano. A empresa, conforme ressaltam os analistas do BTG, tem quase 100% de sua receita atrelada ao dólar, enquanto apenas 40% de suas despesas são denominadas na moeda americana. "Uma depreciação de 10% no BRL, de acordo com nossas estimativas, adiciona 16% ao Ebitda da Suzano e cerca de 20% ao valor de mercado da companhia, mantendo-se os demais fatores constantes."

Preço da celulose

O preço da celulose de fibra curta na China está próximo do custo de produção, o que, segundo o BTG, costuma ser um bom momento para comprar ações da Suzano. Isso acontece porque, quando os preços ficam abaixo do custo de produção, empresas com custos mais altos cortam a produção, reduzindo a oferta e, consequentemente, elevando o preço da commodity.

"O corte de capacidade de 4% da Suzano reflete a gravidade das pressões atuais de preços. Recentemente, também observamos um aumento nos preços da celulose de fibra longa na China pela Arauco e o anúncio de redução de capacidade pela Bracell para o início de 2025. Embora o mercado ainda esteja superofertado, especialmente com o aumento da produção doméstica de celulose na China, acreditamos que o ciclo está próximo do fundo do poço."

Rotação em commodities

Os analistas destacam que os investidores permanecem pessimistas em relação ao mercado imobiliário chinês e observam uma deterioração nas perspectivas para o mercado de petróleo. Isso tem levado a uma migração nas teses de commodities, com os investidores, em vez de manterem posições em minério de ferro e petróleo, voltando-se para o mercado de celulose, em busca de relativa estabilidade e suporte nos preços das ações.

Ações baratas

Os analistas classificam as ações da Suzano como "altamente subvalorizadas" em relação aos pares, com múltiplo de 5,3x Ebitda, enquanto outras empresas do setor são negociadas entre 7x e 8x Ebitda.

"Esse preço reflete preocupações com a alocação de capital após a tentativa frustrada de aquisição pela IP, além de incertezas sobre a avaliação do Cerrado, que pode adicionar cerca de 20% ao valor de mercado."

Os analistas também destacam as agressivas recompras de ações pela Suzano, dado o nível de preço atual. "A empresa já cancelou 80 milhões de ações, o que deve ser positivo para os acionistas no futuro."