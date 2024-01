IPVA 2024: pagamento no Rio de Janeiro começa hoje; veja quem deve pagar

Começa nesta segunda-feira, 22, o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 no Rio de Janeiro para proprietários de veículos com placa final 0. Na data, os motoristas podem pagar o tributo com desconto ou quitar a primeira parcela (confira o calendário completo abaixo).

O tributo é um imposto estadual, em que cada estado define suas regras de pagamento e cronograma. No Rio de Janeiro, quem optar por pagar à vista terá desconto de 3%. Já quem optar por parcelar, pode dividir o tributo em até três vezes, com vencimentos que variam de acordo com o final da placa.

Como pagar o IPVA?

O imposto poderá ser pago à vista, com 3% de desconto, ou parcelado em três vezes, mas sem direito ao abatimento. Para pagar o IPVA, será preciso emitir a Guia de Recolhimento de Débitos (GRD). A cobrança estará disponível no Portal do IPVA da Sefaz ou no site do Bradesco.