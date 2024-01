Apple volta a ser a empresa mais valiosa do mundo com pré-venda do Vision Pro

A Apple retomou o posto de empresa mais valiosa do mundo ao atingir US$ 3 trilhões em valor de mercado no pregão desta segunda-feira, 22. As ações da companhia sobem cerca de 1%, com investidores repercutindo a pré-venda do Vision Pro, a mais nova aposta da empresa no mercado de realidade virtual aumentada. Há duas semanas, a Apple havia deixado de ser a companhia mais valiosa do planeta em meio a preocupações de analistas sobre o nível de vendas de iPhone. A Microsoft, que tinha tomado a liderança, cai 1% para perto de US$ 2,94 trilhões em valor de mercado, tendo como pano de um ataque hacker a seus sistemas.

Ainda sem dados oficiais sobre as vendas do novo modelo da Apple, o mercado se agarra às estimativas do analista da TF International Securities, especialista em Apple, Ming-Chi Kuo. Kuo, conhecido por vazar informações confidenciais da empresa, avaliou em relatório publicado na Medium que a empresa vendeu entre 160 mil e 180 mil modelos Vision Pro na pré-venda do fim de semana. O número seria o dobro do esperado pela companhia.

Kuo ainda ressaltou que os produtos foram esgotados imediatamente e, devido à demanda, os prazos de entrega precisaram ser estendidos de 5 para 7 semanas. "Parecem sinais positivos a princípio." Por outro lado, o analista pontuou que, os prazos de envio se mantiveram estáveis, enquanto, em lançamentos de iPhones populares, esse prazo costuma ser estendido, "indicando que a demanda continua a crescer mesmo após o esgotamento inicial."

Preço alto

Os óculos de realidade aumentada da Apple serão vendidos a US$ 3.499 nos Estados, podendo chegar a R$ 35.000 no Brasil. Até pelo preço, o Vision Pro é considerado um item de nicho, mesmo entre os clientes da Apple. De 1,2 bilhão de pessoas que utilizam os produtos da empresa, Kuo estima que apenas 0,007% estariam dispostas a pagar pelo produto. O iPhone 15, lançado no ano passado, é vendido a US$ 799 nos Estados Unidos.

