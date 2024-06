Ibovespa abre sem direção única de olho em PMIs dos EUA e da zona do euro

O Ibovespa abriu a sessão desta sexta-feira, 21, em queda, mas virou para alta nos primeiros minutos de negociação. O que ajudou a sustentar a bolsa no azul foi o salto de mais de 1% da Petrobras (PETR4), que subia na esteira da alta do petróleo, com a referência do brent subindo 0,34%, enquanto o WTI valorizava 0,39%, por volta das 10h30.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,20% aos 120.687 pontos

Apesar da leve alta, a bolsa opera sem direção única, de olho no Índice de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) da zona do euro e dos Estados Unidos. Segundo dados preliminares divulgados pela S&P Global em parceria com o banco HCOB, o PMI composto da zona do euro, que engloba serviços e indústria, caiu de 52,2 em maio para 50,8 em junho, atingindo o menor nível em três meses. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam aumento do PMI composto do bloco a 52,5 neste mês.

“No exterior, a cautela com a desaceleração da Europa também deixa o mercado um pouco mais arisco, principalmente depois da antecipação das eleições na França. O PMI composto da zona do euro indica ainda expansão das atividades, porém o que acabou não soando tão bem é que esse foi o pior nível dos últimos tempos.”

Já o PMI dos EUA, o movimento foi o inverso: o PMI composto subiu para 54,6 em junho, nível mais alto desde abril de 2022 e acima das projeções de 53,4. O PMI de serviços foi o que apresentou a melhoria mais significativa, subindo de 54,8 em maio para 55,1 em junho, enquanto a previsão era de 53,7 - o que mostra um recorde em 26 meses.

O PMI industrial, por sua vez, subiu de 51,3 em maio para 51,7 em junho. A leitura elevada do PMI, principalmente o PMI composto, sugere que a economia americana encerrou o segundo trimestre de forma sólida, o que influenciar na decisão do corte de juros por lá.

Falas de Lula ainda repercutem no mercado

Somado à cautela no exterior, o cenário local também preocupa, com investidores ainda repercutindo as novas críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Banco Central (BC). “O bom humor visto na abertura do mercado de ontem na decisão unânime do Copom não durou muito, apenas o tempo do atual presidente voltar a fazer duras críticas, em especial a Campos Neto pela condução da política monetária do Banco Central”, comentou Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX Banco de Câmbio.

Em entrevista à rádio Verdinha, de Fortaleza, Lula criticou a independência do BC e lamentou o fato de não poder alterar o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, o qual chamou de "este rapaz". Lula também reclamou sobre a decisão do Copom em manter a Selic em 10,50% ao ano. No início da semana, o presidente da República já havia criticado Campons Neto, dizendo que a autoridade “tem lado político” e “trabalha para atrapalhar o país”; Lula também sinalizou que indicará para a presidência do BC um nome que "não se submeta às pressões do mercado".

Também pode pesar no índice a desvalorização do minério de ferro na China, que Vale (VALE3) para baixo em 0,34% às 10h32. Os preços futuros da commodity caminham para a quarta perda semanal consecutiva, em meio a rumores no mercado sobre um limite à produção de aço bruto na China. Na bolsa de Dalian, o contrato de setembro do minério de ferro, o mais negociado, fechou o pregão de hoje com queda de 1,7%, a 811,5 iuanes (US$ 111,76) a tonelada.

Dólar hoje

Nesta sexta-feira, 21, o dólar opera em queda de 0,36%, cotado a R$ 5,443. Na véspera, a moeda fechou a sessão em alta de 0,38%, R$ 5,462, renovando o maior patamar de fechamento desde janeiro de 2023.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.