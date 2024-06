Ibovespa abre em alta com mercado mais otimista após decisão do Copom

O Ibovespa abriu a sessão desta quinta-feira, 20, em alta de 0,80% aos 121.240 pontos, com o mercado repercutindo a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a Selic em 10,50%. A manutenção dos juros já era aguardada pelo mercado, mas o que pareceu animar os investidores foi a votação por unanimidade.

“A decisão foi unânime pela manutenção, sem a divisão observada na reunião anterior. Com isso, destacamos o compromisso do Banco Central (BC) em manter a política monetária contracionista por tempo suficiente até que se consolide não apenas o processo de desinflação, mas também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas”, destacou Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,80% aos 121.240 pontos

Na reunião anterior, o colegiado ficou dividido: os indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votaram a favor do corte de 50 pontos-base (bps, na sigla em inglês), enquanto os indicados pelo ex-presidente, Jair Messias Bolsonaro, votaram para um corte de 50 bps. O movimento causou incertezas no mercado sobre a política monetária em 2025, quando o colegiado será formado majoritariamente por indicados do presidente Lula.

Entretanto, a reunião de ontem parece ter acalmado os ânimos dos investidores, mostrando que o BC também cedeu às pressões políticas. “Essa era a maior dúvida, pois o presidente Lula criticou veementemente o colegiado nos últimos dias. Mas os nove diretores votaram de forma igual. Acredito que isso foi muito importante para reforçar que as decisões foram tomadas de forma técnica e não com interferência política, eliminando qualquer dúvida sobre a credibilidade da política monetária”, explicou Marcelo Bolzan, sócio da The Hill Capital.

Dólar hoje

Nesta quinta-feira, 20, o dólar opera em queda de 0,56%, a R$ 5,412. Na véspera, a moeda fechou a sessão em alta de 0,15% aos R$ 5,442, maior patamar para o fechamento desde janeiro de 2023.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.