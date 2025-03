O Ibovespa opera sem direção definida no primeiro pregão após o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevar a Selic em 1 ponto percentual, para 14,25% -- retomando os patamares de juros básicos de 2015.

Como reação, os juros futuros sobem, em especial os curtos e médios, diante da leitura do mercado do comunicado mais conservador do Copom.

Lá fora, os índices americanos abriram em queda: Dow Jones -0,59% (41.717,78); S&P -0,70% (5.635,39) e Nasdaq -0,92% (17.587,39).

Ibovespa hoje:

IBOV: -0,03%, para 132.466 pontos

-0,03%, para 132.466 pontos Dólar comercial: +0,33%, para R$ 5,664

Na agenda macro, destaque para a decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE) e para os números semanais de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA.

Na Alemanha, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) subiu 0,7% em fevereiro ante igual mês de 2024, segundo dados divulgados hoje. No Brasil, é esperada a segunda prévia do IGP-M de março.

Petrobras e balanços de Minerva e Hapvida

Na agenda de empresas, o mercado dá atenção à Petrobras, que venceu o processo de venda spot promovido pela Pré-Sal Petróleo (PPSA). A companhia também informou o pagamento de remuneração a acionistas.

A Minerva é outro destaque. O papel subia quase 9% perto das 11h. A companhia divulgou balanço mostrando prejuízo de R$ 1,567 bilhão e alavancagem ainda alta. Apesar dos desafios do aumento dos preços do gado e da volatilidade cambial, a companhia obteve forte crescimento de receita na comparação trimestral.

A Hapvida teve lucro líquido de R$ 514,7 milhões no quarto trimestre, considerando ajustes, o que corresponde a uma alta de 98,8%. Já em 2024, o lucro líquido ajustado totalizou R$ 1,84 bilhão, crescimento anual de 170,3%. Para o Citi, os números foram difíceis de ler, "poluídos" por vários itens não recorrentes e ajustes retroativos.

Já a Guararapes, dona da Riachuelo, atingiu um lucro líquido de R$ 250 milhões, 8,8% maior do que um ano antes ou 43% maior quando consideradas as bases comparáveis (nesse cálculo entram ativos vendidos em 2023, como a sede e a fábrica em Fortaleza). No ano, o lucro líquido foi de R$ 235 milhões, contra um prejuízo de R$ 33 milhões em 2023.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.