Ibovespa tem leve alta após governo anunciar R$ 15 bi de corte de gastos; dólar cai

O Ibovespa opera em leve alta nesta sexta-feira, 19, após o governo anunciar um corte de gastos de R$ 15 bilhões. Do valor total, R$ 11,2 bilhões serão feitos por meio de bloqueios e R$ 3,8 bilhões por meio de contingenciamento do orçamento federal. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a redução de despesas está alinhada com o plano de atingir a meta fiscal e o novo arcabouço fiscal. A redução de gastos deverá ser incluída no Relatório Bimestral de Receitas e Despesas, que será divulgado na próxima semana.

Ibovespa hoje

Ibov: + 0,53%, 128.322 pontos

A expectativa do mercado era que o governo apresentasse uma redução de gastos entre R$ 15 e R$ 20 bilhões. No entanto, André Leite, CIO da Tag Investimentos, avalia que seria necessário um corte entre R$ 20 e R$ 40 bilhões para atingir as metas fiscais.

As preocupações sobre a capacidade do governo de honrar as promessas fiscais aumentaram no fim do primeiro semestre, devido às mudanças nas metas para os próximos anos e à maior dificuldade de aumentar a arrecadação. Desde então, notícias relacionadas ao gerenciamento dos recursos têm sido o principal gatilho para a bolsa, tanto de forma positiva quanto negativa.

O bloqueio, anunciado no fim da tarde de ontem, começou a ser precificado ainda no fim do dia, com o Ibovespa futuro reduzindo as perdas do dia, mas ainda fechando no vermelho. Hoje, na abertura, o índice futuro abriu em alta, seguindo o movimento positivo do Ibovespa, que absorve apenas nesta sexta-feira o corte de gastos.

"Se a taxa de crescimento das pensões, da assistência temporária e dos benefícios do BPC/LOAS continuar a acelerar, poderá ser necessário um bloqueio de gastos maior", avaliam economistas do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame) em relatório.

Dólar hoje

O câmbio, que também já tinha fechado no momento do anúncio, respira hoje aliviado, com o dólar cedendo cerca de 1% frente ao real e sendo negociado na casa de R$5,54.

Dólar: - 0,87%, R$ 5,54

Como é calculado o Índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.