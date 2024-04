Ibovespa opera em alta com ajuda de Petz (PETZ3) que dispara mais de 30%

Após fechar a sessão anterior em alta - de apenas 0,02%, mas o suficiente para encerrar a sequência de seis pregões de queda - o Ibovespa voltou a cair na abertura do pregão desta sexta-feira, 19, renovando a mínima do ano. O principal índice acionário é novamente impactado pela aversão ao risco exterior, com a escalada do conflito entre Israel e Irã.

Às 10h03, o principal índice acionário do Brasil abriu com recuo de 0,07% aos 124.105 pontos. No entando, o Ibovespa ganhou força com a disparada de mais de 30% da Petz (PETZ3) na bolsa. Às 10h40, a companhia subia 32,29%.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,59% aos 124.935 pontos.

O assunto desta manhã é a fusão de Petz e Cobasi, que chegaram a um acordo de "fusão de iguais", formando assim uma líder indiscutível no mercado pet brasileiro, com um faturamento estimado em R$ 6,9 bilhões, de acordo com informações obtidas pelo INSIGHT.

Depois de mais de três anos de negociações, o valuation, que se tornou o principal obstáculo nos últimos meses devido à queda acentuada das ações da Petz na Bolsa, foi solucionado. A Cobasi decidiu desconsiderar o valor de mercado da concorrente. Os acionistas de ambas as empresas deterão 50% do novo empreendimento combinado.

Outro destaque da agenda local é a reunião do Conselho de Administração da Petrobras (PETR4), que tem a Sete Brasil como destaque da pauta. Ontem, o presidente da estatal, Jean Paul Prates, antecipou que a distribuição de dividendos pode não ser discutida hoje. Se for confirmado, pode desapontar e trazer pressão adicional à bolsa local.

Exterior

A queda no ínicio do dia foi uma reação a ao ataque de Israel contra o Irã. Em resposta a ofensiva do Irã a Israel no sábado, 13, quando o país lançou mais de 300 mísseis e drones por Teerã, Israel atacou uma base militar do país na noite de quinta-feira, 18, (já madrugada de sexta, 19, no Brasil). A informação, inicialmente dada pela imprensa dos Estados Unidos, foi confirmada por duas autoridades militares israelenses, segundo o jornal The New York Times.

Agora, a dúvida que paira sobre o mercado é se o Irã irá responder novamente. Segundo a Reuters, um funcionário iraniano do alto escalão disse que o país não tem um plano de retaliação imediata contra Israel. O resultado no mercado, excluindo o Dow Jones, é a queda dos índices americanos e europeus, além do Ibovespa.

Outro ruído que também rondam a questão é sobre o nível de interferência dos Estados Unidos. Segundo o Estadão, o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considera investir mais de US$ 1 bilhão em novos acordos de armas para Israel, incluindo munição para tanques, veículos militares e morteiros, afirmaram fontes da administração. No entanto, segundo O Globo, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os EUA "não participaram de nenhuma operação ofensiva" contra o Irã.

