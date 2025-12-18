Ouro bate US$ 4.400 pela primeira vez no mercado internacional

O ouro alcançou um novo patamar histórico, de US$ 4.400, pela primeira vez na tarde desta quinta-feira, 18. O metal, que havia ultrapassado a barreira de US$ 4.000 por onça-troy em outubro, é buscado em momentos de aversão a risco, já que é considerado um ativo seguro.

Para além da segurança, o dólar mais fraco também colabora para a alta do ouro. “Como o metal é cotado em dólar, quando a moeda enfraquece ele tende a subir”, diz Virgílio Lage especialista da Valor Investimentos.

A expectativa de novos cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) e por BCs da Europa também impulsionam a cotação do ouro.

“Bancos Centrais e ETFs também estão comprando ouro para diversificar suas reservas e os fundos de investimento com lastro em ouro têm registrado fortes entradas”, comenta Lage.

Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, também explica que o ouro tem sido um substituto do título da dívida americana.

“Uma inflação mais baixa como a de hoje gera uma leitura para alguns operadores de mercados de que o título da dívida americana vai pagar menos mais adiante”, diz. Isso porque a inflação mais baixa deve levar o Fed a reduzir ainda mais os juros em 2026.