Bolsa sobe com otimismo fiscal e exterior e supera 125 mil pontos pela 1ª vez mais de dois anos

O Ibovespa sobe nesta sexta-feira, 17, dando continuidade ao movimento positivo desta semana. A melhora da perspectiva fiscal, com governo reafirmando o compromisso em tentar zerar o déficit primário, e expectativa de que os juros caiam mais cedo nos Estados Unidos contribuem com bom humor. Com o tom positivo, o principal índice da B3 chegou a superar os 125 mil pontos na máxima desta manhã. Foi a primeira vez que o Ibovespa alcançou a pontuação desde maio de 2021.

Por aqui, investidores também repercutem nesta manhã o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de setembro, divulgado nesta manhã. O indicador, encarado como uma prévia do PIB, revelou uma contração de 0,06% ante consenso de 0,2% de alta.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,23%, aos 124.917 pontos.

Maiores altas do Ibovespa

Casas Bahia ( BHIA3 ) : +5,17%

Magazine Luiza ( MGLU3 ): +2,74%

Renner (LREN3): +2,08%

Maiores quedas do Ibovespa