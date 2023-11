IBC-Br: prévia do PIB cai 0,06% em setembro; queda é de 0,64% no 3º trimestre

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do PIB do Brasil, registrou queda de 0,06% em setembro na comparação com agosto. Na comparação com setembro de 2022, o IBC-Br mostra uma alta na atividade de 0,32%. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 17, pelo BC. O IBC-Br veio levemente abaixo da expectativa do mercado financeiro, que esperava crescimento de 0,20%.

No mês anterior, o resultado apontou recuo de 0,77% (dado atualizado nesta sexta) da atividade econômica. Esse é o segundo mês consecutivo de queda do indicador. No terceiro trimestre, a queda é de 0,64% em relação ao segundo trimestre.

Nos últimos 12 meses, o BC aponta que o índice subiu 2,50%, a minima desde setembro de 2022. No ano, a prévia do PIB avançou 2,77%. De agosto para setembro, o índice de atividade calculado pelo BC passou de 146,51 para 146,42 na série dessazonalizada. O resultado é o piro desde janeiro, quando pontuou 143,84.

Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura, aponta que o resultado veio em linha com o desempenho negativo do setor de serviços e com o PMI composto abaixo de 50, e reforça a visão de que o Produto Interno Bruto (PIB) ficou estagnado no trimestre anterior, o que pode mexer nas previsões de crescimento da economia para este ano.

"Temos uma projeção de queda de 0,2% no PIB do terceiro trimestre, e vejo algum viés baixista para a projeção. Acredito que agora chega a parte difícil do ciclo, tenho a percepção de que o quatro trimestre deste ano vai ser pior do que o terceiro, adicionando um risco à nossa projeção para o crescimento de 2023. Por enquanto, seguimos com 3%, mas um 2,8% parece provável também", diz.

O que é o IBC-Br?

Conhecido como uma espécie de "prévia do BC" para o PIB, o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.