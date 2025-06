Ibovespa abre próximo da estabilidade; dólar tem leve alta e é cotado a R$ 5,49

O Ibovespa abriu a sessão desta terça-feira, 17, praticamente estável, com leve alta de 0,03%, aos 139.291 pontos, por volta das 10h13. O desempenho reflete a cautela dos investidores após a divulgação das vendas no varejo dos Estados Unidos, que vieram mais fracas do que o esperado, e em meio às expectativas pela decisão do Copom, que será divulgada amanhã.

Na véspera, o índice fechou em alta após a divulgação do IBC-Br, a "prévia do PIB", acima do esperado, e a desaceleração da inflação, medida pelo IGP-10 e IPC-S, que reforçam a percepção de uma economia resiliente. O índice registrou avanço de 1,49%, aos 139.711 pontos.

Ibovespa hoje

IBOV: +1,49%, a 139.258 pontos

Dólar: +0,08%, a R$ 5,4968

Varejo nos EUA

As vendas no varejo dos Estados Unidos caíram 0,9% em maio, na maior retração desde o início do ano, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 17, pelo Departamento de Comércio. O resultado veio após uma leve queda revisada de 0,1% em abril e foi puxado principalmente pela redução nas compras de materiais de construção e veículos, refletindo o efeito dos novos tarifas impostas pelo governo Trump. Mesmo excluindo automóveis, as vendas recuaram 0,3%. O gasto em bares e restaurantes, a única categoria de serviços do levantamento, teve o pior desempenho desde o começo de 2023.

O relatório indica que os consumidores, que anteciparam compras de carros e outros bens antes da implementação das tarifas, agora estão reduzindo o ritmo de consumo. Apesar de os impostos não terem pressionado a inflação até o momento, o sentimento econômico segue fragilizado. As incertezas aumentam após Trump afirmar que pode elevar as tarifas sobre automóveis em breve e implementar novas tarifas unilaterais nas próximas semanas.

No radar hoje

Os mercados brasileiros começam esta terça-feira, 17, atentos à repercussão dos dados econômicos e do cenário político local. No radar, investidores avaliam o impacto do IBC-Br acima do esperado, que reacendeu as apostas em uma possível alta da Selic na decisão do Copom desta quarta-feira. A precificação de aumento chegou a 60% no fechamento da véspera, refletindo a percepção de que o Banco Central pode adotar uma postura mais dura diante da resiliência da atividade.

Além disso, o ambiente político segue no foco. Após sofrer uma derrota na Câmara com a aprovação da urgência do projeto que pede a derrubada do decreto do IOF, o governo enfrenta hoje mais um teste no Congresso, que se reúne às 12h para análise de vetos presidenciais.

Na agenda doméstica, o destaque do dia é o início da reunião do Copom, às 10h. No mesmo horário, a ANP realiza o leilão do 5º Ciclo da Oferta Permanente, que inclui, entre os blocos, a cobiçada área da Foz do Amazonas. No cenário internacional, o presidente Lula segue no Canadá, onde participa da reunião do G7.

Lá fora, a atenção dos investidores se divide entre dados econômicos e a escalada das tensões no Oriente Médio.

Nos Estados Unidos, às 10h15, saem os dados da produção industrial de maio. Apesar da expectativa de que esses números não alterem a aposta majoritária de juros estáveis na reunião do Federal Reserve de amanhã, eles podem calibrar as projeções sobre a economia americana.

O pano de fundo geopolítico segue tenso. Ainda ontem à noite, o petróleo voltou a subir após o presidente Donald Trump alertar a população a deixar Teerã, antecipando seu retorno do Canadá. Na madrugada, Israel confirmou ter realizado “extensos ataques” a alvos militares no oeste do Irã, incluindo depósitos de mísseis. A escalada no conflito reacende preocupações no mercado de energia e pressiona os ativos de risco.

No Japão, o Banco Central (BoJ) manteve a taxa de juros em 0,5%, dentro do esperado, mas sinalizou que vai reduzir, a partir do próximo ano fiscal, o ritmo de compra de títulos públicos.

Mercados internacionais

Os mercados internacionais operam com sinal negativo na manhã desta terça-feira, 17. Na Ásia, as bolsas fecharam sem direção única. O Nikkei subiu 0,59%, impulsionado pela decisão do Banco do Japão de manter os juros inalterados. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,12%, enquanto o Kosdaq caiu 0,21%.

Na China, o índice CSI 300 encerrou o dia estável, e o Hang Seng, de Hong Kong, recuou 0,34%. A bolsa da Austrália fechou praticamente estável.

Na Europa, apesar de ainda operarem em zona negativa, os índices recuaram com menor intensidade agora pela manhã. Por volta das 7h25, o DAX caía 1,24%, o CAC 40 recuava 1,06%, o Stoxx 600 perdia 0,91% e o FTSE 100 tinha baixa de 0,46%. Às 9h45, as perdas já estavam menores: DAX (-0,69%), CAC 40 (-0,56%), Stoxx 600 (-0,61%) e FTSE 100 (-0,28%).

Em Wall Street, os índices futuros também recuam menos intensamente em comparação com o início do dia. Às 9h45, o futuro do Dow Jones caía 0,47%, o do Nasdaq 100 recuava 0,43% e o do S&P 500 cedia 0,41%.