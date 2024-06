Ibovespa opera abaixo dos 119 mil pontos após piora das expectativas da inflação

O Ibovespa opera em queda de 0,25% aos 119.362 pontos nesta segunda-feira, 17, após revisões mais duras do Banco Central para inflação, Selic, câmbio e Produto Interno Bruto (PIB). As projeções do Boletim Focus desta semana já apontam que o Comitê de Política Monetária (Copom) não cortará juros na reunião desta quarta-feira, 19.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,25% aos 119.362 pontos

Somado ao Focus, investidores também acompanham as movimentações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta manhã, que se reuniu com ministros do Conselho Orçamentário. O colegiado é formado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), pela ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), pela ministra da Gestão, Esther Dweck (PT) e pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).

A expectativa do mercado é que houvesse uma discussão sobre a revisão de gastos do governo, devido às últimas declarações do presidente. No sábado, 15, em entrevista a jornalistas no sul da Itália, Lula mudou o tom e admitiu a possibilidade de rever despesas, desde que o ajuste não recaísse “sobre os mais pobres”.

A reunião, no entanto, não deu ênfase à pauta. Em declarações à imprensa, Haddad comentou que foi discutida a preocupação do presidente sobre a regulamentação da reforma tributária, em que Lula pediu empenho dos ministros para aprovação do texto. Já Tebet comentou que sobre o detalhamento do relatório do Tribunal de Contas da União (TCU). "O que chamou atenção de Lula foi sobre o aumento das renúncias [fiscais]", afirmou.

O economista André Perfeito destacou que apesar do mercado esperar uma discussão sobre gastos, a revisão precisa ser feita junta ao Congresso. "Como estamos em ano eleitoral, não há pontes possíveis por ora. De maneira geral, a única coisa que pode acalmar o mercado é uma ata do Banco Central que seja unânime", pontuou.

Petrobras (PETR4)

Outro driver que pode impactar a bolsa, segundo Luiz Felipe Bazzo, CEO do Transferbank, é o encontro do Conselho de Administração da Petrobras (PETR4) nesta segunda para deliberar sobre mudanças propostas na diretoria da empresa pela presidente Magda Chambriard. Às 13h29, os papéis PETR4 subiam 0,63%, enquanto os papéis PETR3 desvalorizavam 0,14%. Os nomes indicados foram:

Fernando Melgarejo, para a diretoria executiva financeira e de relacionamento com investidores;

Renata Baruzzi para diretoria executiva de engenharia, tecnologia e inovação;

Sylvia dos Anjos, para diretoria executiva de exploração e produção.

Boletim Focus

O destaque do Boletim Focus ficou para a alta da Selic para 2024, de 10,25% para 10,50%, e para 2025, de 9,25% para 9,50%. Em 2026 e 2027, o BC manteve os juros em 9%.

Outro ponto de atenção foi a elevação, pela sexta semana consecutiva, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2024, de 3,90% para 3,96%. Já o IPCA para 2025 foi elevado pela sétima semana consecutiva, subindo de 3,78% para 3,80%. A inflação para 2026 e 2027 se manteve em 3,60% e 3,50%, respectivamente.

A estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2024, por sua vez, caiu de 2,09% para 2,08%. Já o PIB de 2025, 2026 e 2026 se manteve em 2%. As projeções do câmbio tiveram altas consideráveis em suas medianas: de R$ 5,05 para R$ 5,13 (2024), de R$ 5,09 para R$ 5,10 (2025), de R$ 5,10 para R$ 5,12 (2025) e R$ 5,11 para R$ 5,15 (2027).

Dólar

O dólar opera em alta de 0,46%, cotado a R$ 5,407. Na véspera, a moeda fechou a sessão em alta de 0,28% aos R$ 5,382.

Também refletindo a piora das projeções macroeconômicas no Boletim Focus, o câmbio sobe nesta manhã. “O BC mostrou uma alta significativa para taxa de câmbio ao longo dos próximos quatro anos, e ainda dentro desse contexto de perda de credibilidade da condução da política fiscal e monetária no país, que leva a uma elevação das expectativas inflacionárias no médio prazo, o real fica pressionado frente ao dólar”, diz Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.