Ibovespa abre em alta de olho em inflação ao produtor dos EUA

O Ibovespa abriu a sessão desta terça-feira, 14, em alta, na esteira da curva de juros futuro americana que recua e puxa os juros futuros de curto prazo no Brasil para baixo. Ontem, os o recuo dos Treasuries de dois ajudou o arrefecimento nos juros no Brasil, o que colaborou para a alta da bolsa – junto à acomodação do câmbio.

Entretanto, os juros de 10 anos alcançaram na máxima do dia os 4,79%. Hoje, tanto os juros de dois quanto o de cinco e dez anos caem, o que colabora para a ligeira alta da bolsa brasileira na amanhã.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,05% aos 119.064 pontos

+0,05% aos 119.064 pontos Dólar: -0,41% a R$ 6,07

O avanço de Vale (VALE3) em 1% após o minério de ferro fechar em alta, também colabora para manter o Ibovespa no azul. Em meio às expectativas sobre novos estímulos à economia chinesa, após comentários recentes do Ministério do Comércio da China, os futuros do minério de ferro registraram o terceiro pregão consecutivo de alta na bolsa de Dalian.

Os contratos para maio, os mais negociados, fecharam em alta de 2,22%, a 783 iunanes (US$ 106,79) a tonelada, atingindo o patamar mais alto desde 3 de janeiro. O minério de ferro de referência para fevereiro na bolsa de Singapura subiu 1,68%, para US$ 100,4 a tonelada. No início do dia, o contrato também alcançou o nível mais alto desde 3 de janeiro, em US$ 100,8.

Apesar da ligeira alta, o humor do mercado pode alterar após a divulgação do Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês). Caso o indicador venha mais forte do que o esperado, o Federal Reserve (Fed, banco central americano) ficará com menos espaço para cortar juros em 2025.

A manutenção – ou, nas visões mais agressivas, até uma alta – dos juros americanos impulsionam os Treasuries o que fortalece o dólar, prejudicando a bolsa brasileira.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.