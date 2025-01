Weg (WEGE3) ultrapassa Vale (VALE3) e consolida posição como terceira maior empresa do Ibovespa

A Weg (WEGE3) ultrapassou a Vale (VALE3) em valor de mercado, consolidando-se como a terceira maior empresa listada no Ibovespa (IBOV).

Atualmente, segundo análise da Elos Ayta Consultoria, a Weg tem um valor de mercado de R$ 223,4 bilhões, superando os R$ 219,9 bilhões da Vale.

No topo do ranking, a Petrobras (PETR4) lidera com R$ 506,7 bilhões, seguida pelo Itaú Unibanco (ITUB4), com R$ 284,5 bilhões.

O desempenho oposto das ações das duas empresas explica a inversão de posições. Em 2024, as ações da Vale recuaram 22,8%, impactadas por uma retração no mercado de commodities e pelo cenário econômico global desafiador.

Em contrapartida, a Weg registrou uma valorização expressiva de 45,53%, impulsionada pela expansão nos mercados internacionais e pelos resultados positivos em segmentos como automação industrial, energia renovável e equipamentos elétricos. Em 2025, até o momento, a tendência se manteve: até o dia 13 de janeiro, a Weg apresentou alta de 0,91%, enquanto a Vale teve queda de 5,57%.

A mudança na posição de Weg e Vale é um indicativo das novas preferências do mercado. Empresas com modelos de negócios diversificados, como a Weg, têm se destacado em meio a um cenário econômico global mais desafiador, segundo a análise.

A dependência da Vale do mercado de minério de ferro contrasta com a estratégia da Weg, que aposta na inovação e em setores em crescimento, como energia limpa e automação.

Com uma postura conservadora e foco em inovação, a Weg continua a ganhar espaço como uma das maiores empresas do Brasil. A expectativa é que essa diferença de valor de mercado se amplie ao longo de 2025.