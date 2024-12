Ibovespa opera próximo à estabilidade após recuar mais de 2,7% na sessão anterior

Após cair 2,74% na sessão anterior, o Ibovespa opera, nesta sexta-feira, 13, próximo à estabilidade. O clima de pessimismo em relação ao fiscal ainda permanece, com investidores repercutindo a aprovação das mudanlas do texto-base da reforma tributária no Senado, além do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) e a saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,2% aos 125.772

O IBC-Br, considerado a prévia do Produto Interno Bruto (PIB), registrou alta mensal de 0,1% em outubro. A expectativa era de um recuo 0,2%. Entretanto, o mercado não se surpreendeu, visto que essa tem tem sido a tendência do ano de 2024: a atividade econômica mais forte que o esperado.

"O IBC-Br não vai mudar muito as percepções dos investidores, porém, essa ideia de que a economia e o mercado de trabalho estão mais aquecidos foi um dos pontos que vem sendo constantemente citado pelo Banco Central, que prevê um cenário pior de riscos inflacionários futuros", explica Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Reforma tributária

O Senado aprovou, nesta quinta-feira, 12, o texto-base do substitutivo do senador Eduardo Braga (MDB-AM) ao Projeto de Lei Complementar (PLP) 68/2024, que regulamenta a reforma tributária. A votação teve 49 votos a favor e 19 contrários, e os senadores agora analisam os destaques que podem alterar o texto.

Entre as principais mudanças em relação ao texto da Câmara, está a cesta básica. No Senado, foram acrescentados mate, tapioca, massa e fórmulas proteicas e retirados os óleos de soja e milho. Ao todo, a cesta básica de alimentos será composta por 26 itens (antes com 22) que terão alíquota zero de IVA.

Saúde de Lula

O mercado também acompanha os avaços na recuperação de Lula. Ontem a noite, foi retirado o dreno intracraniano. Segundo o médico particular de Lula, Roberto Kalil, o presidente deve deixar a UTI ainda nesta sexta-feira, 13, caso a boa evolução clínica seja mantida.

A previsão é que Lula receba alta hospitalar no início da próxima semana, entre segunda, 16, e terça-feira, 17. De acordo com os médicos, ao retornar a Brasília, ele poderá despachar do Palácio da Alvorada, mas com algumas restrições. A recomendação é de repouso relativo por algumas semanas, evitando estresse intenso e atividades que exijam esforço físico.

Mesmo hospitalizado, o presidente segue acompanhando os compromissos governamentais. Inclusive, na quarta-feira, o presidente sancionou o projeto de lei que cria o mercado de carbono no Brasil. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta.

Dólar hoje

O dólar opera em alta de 0,26% cotado a R$ 6,024. Na última sessão, a moeda fechou em alta de 0,69% cotado a R$ 6,009.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.