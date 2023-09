Ibovespa opera em alta com inflação abaixo do esperado

O Ibovespa desta terça-feira, 12, iniciou o pregão em leve alta, digerindo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) que foi divulgado antes da abertura do mercado. Já no cenário internacional, os investidores seguem em expectativa com dados de atividades dos Estados Unidos e da China, que serão divulgados ao longo desta semana.

No Brasil, o indicador que mensura a inflação oficial encerrou agosto em alta de 0,23%, relativamente abaixo dos 0,28% esperado pelo mercado. No acumulado do ano, o IBGE apontou um avanço de 3,23% e, nos últimos 12 meses, de 4,61%.

Para o economista André Perfeito, a elevação em 12 meses do IPCA é resultante, entre outros fatores, de uma base de comparação depreciada. “Uma vez que o governo anterior fez um grande esforço de controlar preços antes do pleito eleitoral. Em agosto do ano passado, a variação foi uma queda de 0,36%”, afirma.

Já Andre Fernandes, sócio da A7 Capital, destaca que o resultado foi positivo e que já é possível ver os reflexos da inflação nos juros. “Principalmente o meio da curva, que até a primeira meia hora do mercado estava caindo em média -0,85%. E isso pode reforçar as apostas de um corte na Selic de -0,75% para dezembro”, frisa.

Ibovespa agora

IBOV: +1,05%, aos 118.108 pontos.

Enquanto isso, o dólar hoje sobe refletindo a cautela em relação ao dado de inflação americana que será divulgado amanhã.

“Entraremos em uma agenda mais intensa, começando amanhã pela inflação americana (CPI, na sigla em inglês). Teremos uma grande quantidade de indicadores, numa semana que o Tesouro dos EUA volta a acelerar a emissão de títulos de longa duração”, destaca Arthur Mota, economista do BTG Pactual.

Entre as commodities, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) divulgou hoje relatório mensal com a previsão da demanda para 2023. A entidade manteve a previsão 2,4 milhões de barris por dia (bpd) em 2023. Com isso, tanto o Brent quanto o WTI avançam, com altas de 1,19% e 1,47%, respectivamente.

Por fim, entre as empresas listadas, destaque para a Assembleia Geral Extraordinária da Via (VIIA3). Nela, será batido o martelo sobre a possibilidade de a companhia aumentar seu capital social para 3 bilhões de ações. Se aprovada, a companhia pretende levantar quase R$ 1 bilhão com a oferta subsequente de ações (follow-on).

Maiores altas do Ibovespa

Assaí ( ASAI3 ) : +1,72%

Prio ( PRIO3 ) : +1,24%

Raia Drogasil (RADL3) : +1,08%

Maiores quedas do Ibovespa

Cielo ( CIEL3 ) : - 1,63%

Locaweb ( LWSA3 ) : - 1,43%

BRF (BRFS3) : - 1,26%

Que horas fecha a bolsa de valores?

