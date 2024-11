Ibovespa opera perto da estabilidade e dólar avança com mercado aguardando pacote fiscal

As tensões fiscais prevalecem na abertura do mercado desta segunda-feira, 11, e puxam o Ibovespa para baixo, pressionando o dólar para cima. O adiamento (novamente) do anúncio sobre o pacote de corte fiscais preocupa o mercado, que repercute nesta manhã as contas públicas de setembro.

Ibovespa hoje: -0,33% aos 127.412 pontos

-0,33% aos 127.412 pontos Dólar hoje: +1,16% a R$ 5,803

O setor público registrou um déficit primário de R$ 7,340 bilhões em setembro, segundo dados do Banco Central (BC), ante os R$ 21,4 bilhões registrados em agosto. Um ano antes, o indicador havia apontado um déficit de R$ 18,071 bilhões.

O resultado veio um pouco abaixo da estimativa de R$ 8 bilhões, mas ainda mostra as contas públicas bem distantes da meta estabelecida pelo arcabouço fiscal, com um déficit acumulado em 12 meses de 2,15% do PIB em R$ 245,605 bilhões, explica Leonel Mattos, analista de inteligência de mercado da StoneX.

"O governo tem mostrado otimismo para os resultados fiscais do último trimestre do ano, acreditando que atingirá um resultado dentro da banda estabelecida pelo arcaboulo - que permite o déficit máximo de 0,25% do PIB. Entretanto, investidores mostram preocupação com a situação das contas públicas do país. Inclusive, há elevada expectativa pelas medidas prometidas para cortes fiscais", diz.

Na última sexta-feira, 8, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu, com o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros como Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e Rui Costa (Casa Civil) para avaliar as medidas propostas.

Apesar da reunião de mais de três horas e meia, a autoridade não bateu o martelo, adiando o anúncio. Lula disse que iria aproveitar o fim de semana para analisar as sugestões apresentadas para refletir sobre os diferentes cenários. As discussões serão retomadas nesta segunda-feira.

Entre as propostas em avaliação, mudanças no seguro-desemprego e no abono salarial são os destaques. No caso do seguro-desemprego, estuda-se a possibilidade de limitar as parcelas e estabelecer um critério de renda, com um custo estimado de R$ 57 bilhões para o próximo ano.

Em relação ao abono salarial, o governo considera reduzir o critério de elegibilidade de dois salários mínimos para um e meio e, a longo prazo, extinguir gradualmente o benefício.

O pacote de medidas também inclui uma possível revisão dos pisos de gastos em saúde e educação, que atualmente são vinculados às receitas e podem ter seu crescimento limitado aos índices do arcabouço fiscal, de até 2,5% acima da inflação.

Outra discussão relevante é a limitação do ganho real do salário mínimo ao mesmo patamar. No entanto, o presidente mostrou resistência à desindexação de benefícios sociais ao salário mínimo, reforçando o compromisso com a manutenção de políticas sociais e a necessidade de encontrar um equilíbrio fiscal sem impactar diretamente os mais vulneráveis.

Lula tem buscado, ainda, apoio no Congresso para garantir a viabilidade política do pacote, com a possibilidade de propor uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e um projeto de lei para contenção de despesas. Ministros das áreas sociais manifestaram preocupação com os cortes, enquanto a equipe econômica sugere que o pacote inclua medidas de aumento de receita, como a revisão de subsídios.

É aguardado que a decisão final sobre o pacote ocorra ainda nesta semana.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.