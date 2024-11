Pacote fiscal, lucro recorde do BTG e o novo investimento da Verde: o que move o mercado

Os investidores aguardam informações sobre o pacote de contenção de gastos que está sendo discutido pelo governo federal. No final do dia de ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que mais um ministério seja incluído no grupo que será afetado pelo pacote. Segundo informações do Globo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu incluir o Ministério da Defesa nas discussões do governo sobre o corte de gastos.

“O presidente pediu um esforço para incluir um ministério nesse esforço, com uma negociação que deve ser concluída até quarta-feira”, disse Hadda. O ministro não deu detalhes sobre qual seria este ministério. “Eu não vou adiantar, porque eu não sei se o ministério vai ter tempo hábil de incorporar o pedido dele, mas acredito que vai haver boa vontade para a gente incorporar uma medida a mais.”

Na agenda do presidente Lula há reuniões com diversos ministros: Luiz Marinho, do Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, da Previdência Social e Wellington Dias do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. No final da tarde, o presidente se reúne com o Ministro da Casa Civil, Rui Costa, o Ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o Advogado-Geral da União, Jorge Messias.

Ainda na agenda doméstica, o Banco Central do Brasil divulga a ata do Copom da reunião do comitê realizada em 6 de novembro. A ata será divulgada às 8h. Os investidores ficarão atentos aos detalhes do texto. Na última reunião, o Copom subiu a taxa Selic em 0,50 ponto percentual, de 10,75% para 11,25% ao ano. O mercado espera algum sinal sobre quais serão os próximos movimentos da política monetária, particularmente em um cenário de crescente incerteza fiscal.

Além disso, às 9h, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga os dados de vendas no varejo de setembro. Na última divulgação, o volume de vendas do comércio varejista mensal registrou queda de 0,3%.

BTG, Sabesp e Itaúsa

Os investidores devem repercutir na bolsa os balanços do terceiro trimestre do BTG Pactual (BPAC11) (mesmo grupo controlador da EXAME) e Sabesp (SBSP3).

O banco anunciou que teve lucro líquido de R$ 3,2 bilhões, uma alta de 17% na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado recorde veio um pouco acima do consenso, mas com um qualitativo forte, marcado por forte crescimento nas áreas de wealth management e de crédito.

A Sabesp divulgou que teve lucro líquido de R$ 1,173 bilhão no terceiro trimestre de 2024. O montante representa uma alta de 38,6% em relação ao mesmo período de 2023.

A Itaúsa (ITSA4) registrou lucro líquido recorrente de R$ 3,9 bilhões no terceiro trimestre, crescimento de 13,4% ano a ano.

Verde investe em Bitcoin

A Verde Asset Management, Luis Stuhlberger, divulgou por meio de carta na última segunda-feira, 11, que começou a investir no bitcoin. A decisão foi tomada pouco antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos. A gestora disse que "montou uma pequena posição" de investimento na criptomoeda dias antes das eleições norte-americanas, em que Donald Trump derrotou Kamala Harris na disputa presidencial.

Sobre as eleições americanas, a Verde disse "Como ficou claro no primeiro mandato dele, devemos levar Trump a sério quando ele fala das coisas que deseja implementar: mais tarifas comerciais, especialmente contra China; fortes políticas anti-imigração; manutenção de impostos baixos (com eventuais novos cortes); desregulamentação econômica ampla. A reação dos mercados por ora tem sido aquela que esperávamos diante deste pacote de medidas: ações subiram, dólar se valorizou, taxas de juro com leve viés de alta.

Agenda externa

Nos Estados Unidos, os investidores acompanham os nomes escolhidos por Donald Trump, presidente eleito, para a equipe que participará de seu mandato.

Segundo o jornal The New York Times, Trump deve escolher o senador pela Flórida Marco Rubio como secretário de Estado. De ascendência cubana, Rubio chegou a ser cotado para vice da chapa de Trump, mas acabou perdendo a disputa interna para o senador por Ohio J.D. Vance.

Nos EUA, os investidores acompanharão os dados divulgados pelo Federal Reserve Bank of New York sobre as expectativas de inflação ao consumidor de outubro. Na última divulgação, o resultado foi de 3,0%.

*Com agências