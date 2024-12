Ibovespa opera em alta com IPCA em desaceleração e saúde de Lula no radar

O Ibovespa abriu em alta, com o IPCA mostrando desacaleração em novembro e a saúde de Lula no radar dos investidores. O câmbio também deu indicações de queda, sob a expectativa de o Congresso destravar a discussão do pacote fiscal.

Ibovespa hoje:

IBOV: +0,70%, aos 128.100 pontos

Dólar comercial: -0,32%, para R$ 6,063

Depois de expressivas altas, o dólar começou o dia recuando, com a indicação de que a discussão do pacote fiscal vai se destravar no Congresso. "O nível de câmbio ainda é bastante elevado, mas há uma grande expectativa sobre a questão fiscal já que o IPCA veio em linha com o esperado", diz Cristiane Quartaroli, economista chefe do Ouribank.

Essa percepção otimista em relação à tramitação do pacote no Congresso também impulsionou o EWZ, principal ETF brasileiro negociado no mercado americano, que replica o índice MSCI Brazil. No pré-mercado de Nova York ele subia 0,74%, a US$ 25,72.

Lula passa por cirurgia de emergência

O presidente sentiu fortes dores de cabeça na noite de segunda, 9, e após exames realizados no hospital Sírio Libanês, em Brasília, foi transferido para São Paulo, onde realizou uma cirurgia de emergência. Lula foi submetido a uma craniotomia para drenagem de hematoma, que foi bem sucedida, segundo boletim médico divulgado pela instituição.

Lula ficará 48 h0ras em observação na UTI, mas o estado de saúde é estável, segundo os médicos, cuja expectativa é de que o presidente retorne a Brasília já na semana que vem. "Ele não teve nenhuma lesão no cérebro. Lula vai voltar à vida normal e não terá qualquer restrição, inclusive de voo", disse o médico Roberto Kalil Filho em coletiva.

"Não adianta aumentar juros", diz Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou, em entrevista exclusiva à EXAME, que “gosta” do duplo mandato do Federal Reserve (FED), o Banco Central dos Estados Unidos, que tem como missão controlar a inflação e garantir a geração de empregos no país.

Segundo ele, no combate à inflação, o FED, ao analisar o índice oficial, desconsidera preços de energia e alimento. Em sua visão, esses dois itens dependem de fatores externos, como o clima e o ambiente geopolítico, no caso do preço do petróleo.

“Não adianta aumentar juros, que não vai chover por causa disso ou parar de chover. A outra: energia, como petróleo. Isso é geopolítica, guerra. Não adianta aumentar juros, só vou atrapalhar a economia e não vai reduzir o preço do barril de petróleo por causa disso. É preciso aprimorar um pouco essa questão do controle inflacionário”

IPCA em linha com projeções

O índice de inflação para novembro, divulgado pelo IBGE nesta manhã, mostrou crescimento de 0,39%, com uma queda de 0,87% dos monitorados, principalmente por conta da energia elétrica residencial, que retornou à bandeira tarifária amarela no mês.

No entanto, houve maior pressão nos preços de serviços, cujo núcleo mostrou alta de 1%, puxado especialmente pela alta de passagens aéreas, cresceu 22,65%.

"Esse dado do IPCA e a sua composição particularmente ruim deve reforçar as expectativas de que o Copom vai adotar uma postura mais rígida na decisão de amanhã", diz Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX. A mediana das estimativas do Boletim Focus, publicado ontem pelo Banco Central, prevê duas altas consecutivas de 0,75 ponto percentual.

"Há uma parcela considerável de analistas que antecipa um aumento de um ponto percentual na decisão de amanhã, e de toda forma o Copom deve mostrar em seu comunicado um tom mais firme e rígido, indicando que vai realizar um ciclo de aperto monetário longo e firme para poder ancorar as expectativas inflacionárias", afirma Mattos.

Gol e Klabin

No cenário micro, o mercado está de olho na Gol e na Klabin. A Gol (GOLL4) informou, na noite desta segunda-feira, que protocolará um plano de reestruturação sob o Chapter 11, nos Estados Unidos, marcando mais um passo no processo de recuperação judicial iniciado em janeiro deste ano.

O plano prevê um aporte significativo de capital para sustentar suas operações e vem na sequência de um acordo entre sua controladora Abra (holding da Avianca) e os credores quirográficos.

A proposta busca reduzir o endividamento da empresa, com a possibilidade de converter ou extinguir até US$ 2,55 bilhões em dívidas, além de levantar até US$ 1,85 bilhão em novo capital, dos quais até US$ 330 milhões poderão ser por emissão de ações a novos investidores.

Até 30 de setembro, a companhia aérea reportava uma dívida líquida total de R$ 27,6 bilhões e um prejuízo líquido de R$ 830 milhões no trimestre.

Já a fabricante de papéis promove seu investor day e anunciou investimento para 2025. A previsão da Klabin (KLBN11) é de R$ 3,3 bilhões, em estabilidade em relação ao desembolso previsto para 2024.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25