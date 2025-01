Ibovespa cai após inflação de 2024 acima da meta; dólar dispara com payroll surpreendente

O Ibovespa opera, na sessão desta sexta-feira, 10, em queda com o mercado repercutindo a inflação de 2024 acima da meta. Outro destaque de hoje é o payroll, relatório de empregos não-agrícolas do setor privado, que veio muito acima do esperado pelas expectativas, o que catapultou o dólar para cima. A divisa abriu com ligeira alta, de 0,1%. Após os números, a moeda passou a subir 1,2%.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,36% aos 119.349 pontos

-0,36% aos 119.349 pontos Dólar: +1,2% aos R$ 6,11

IPCA acima da meta

Conforme o esperado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), que é o indicador oficial da inflação no Brasil, acelerou em dezembro ao registrar uma alta de 0,52% ante os 0,39% registrados em novembro. No entanto, o índice veio abaixo do esperado por diversas pesquisas: Bloomberg (0,53%), Broadcast (0,53%) e Reuters (0,57%).

Mas o grande destaque é o IPCA de 2024. O índice encerrou o ano em 4,83%, acima da meta da inflação de 3% e do teto do alvo de 4,5%. Em dezembro de 2023, a variação foi de 0,56%. Essa é a oitava vez desde 1999 que o Banco Central (BC) descumpre a meta. Nos últimos quatro anos, 2021, 2022 e 2024 fecharam acima da meta.

Com isso, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, há apenas dez dias em seu mandato, começará a sua gestão escrevendo uma carta aberta ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para explicar o descumprimento da meta.

Em termos de política monetária, a composição do dado demanda cautela, diz Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital.

“Embora boa parte da alta observada no período se deve à variação dos preços de alimentos e a choques sazonais que reverberam sobre itens com participação relativa elevada no cálculo do IPCA, outros movimentos, de natureza conjuntural e, portanto, mais preocupantes, se consolidam em um patamar inflacionário não condizente com o cumprimento da meta inflacionária”, explica.

Nesse sentido, a trajetória atual traçada pela inflação do país deve seguir demandando atuação firme por parte do Banco Central, começando pelo plano de mais duas elevações de 1 ponto percentual (p.p.) até março. Às 10h30, todos os DIs futuros de 2026 a 2024 registravam alta, com o DI de 2027 alcançando os 15,42%.

Payroll

O payroll apontou a criação de 256 mil vagas em dezembro, ante previsão de 150 mil. Já a taxa de desemprego ficou em 4,1%, ante o consenso 4,2%.

Os dados, que indicam um mercado de trabalho mais forte, minaram qualquer possibilidade do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) cortar juros na próxima reunião.

As apostas para a manutenção dos juros na reunião do dia 29 de janeiro aumentaram. Ontem a plataforma do FedWatch, do CME, apontava que 93,1% do mercado apostavam em uma manutenção. Após o payroll, esse número saltou para 97,3% -- quase um consenso.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.