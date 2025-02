Prefixado, pós-fixado ou híbrido: qual a melhor opção para investir em renda fixa?

Qual a melhor opção para investir?

A escolha entre prefixado, pós-fixado ou híbrido depende do cenário econômico, do prazo do investimento e do perfil do investidor. Cada modalidade pode ser mais vantajosa em determinados momentos e objetivos.

Se os juros estão altos e a tendência é de queda , os investimentos prefixados podem ser a melhor escolha. Isso porque eles garantem uma taxa fixa ao longo de todo o período. Por exemplo, se a Selic está em 13% ao ano e um Tesouro Prefixado oferece rendimento de 12% ao ano, vale a pena travar essa taxa, pois, com a queda da Selic, novos investimentos terão rendimentos menores.

Como o cenário econômico pode mudar, diversificar entre as modalidades pode ser a melhor estratégia para equilibrar risco e retorno. O ideal é analisar o contexto do mercado e alinhar a escolha ao horizonte do investimento antes de decidir.