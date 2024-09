Ibovespa opera em alta com recuperação do minério de ferro

O Ibovespa opera, na sessão desta segunda-feira, 9, em alta de 0,42% aos 135.140 pontos, com a recuperação do minério de ferro, embora modesta, impulsionando Vale (VALE3), que sobe mais de 1%.

Nesta segunda-feira, após seis dias consecutivos de perdas, o contrato para janeiro de 2025 do minério de ferro, o mais negociado na bolsa de Dalian, encerrou as negociações com alta de 0,44% a 685 iuanes (US$ 96,35) a tonelada. Na semana passada, o metal caiu cerca de 11%.

O movimento ocorre na esteira de uma maior esperança do mercado aos estímulos na China – principal mercado consumidor do minério.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,42% aos 135.140 pontos

Focus pode limitar ganhos

Apesar da recuperação das commodities auxiliar o Ibovespa, a piora nas perspectivas macroeconômicas podem limitar os ganhos na sessão de hoje, com o Boletim Focus de hoje trazendo uma alta significativa para a Selic deste ano.

O Banco Central (BC) elevou a projeção da taxa básica de juros brasileira de 10,50% para 11,25% ao final de 2024. Para 2025, a Selic também foi revisada para cima: de 10% para 10,25%. Já nos outros anos, o BC manteve as medianas em: 9,50% (2026) e 9% (2027).

O salto da Selic de 10,50% para 11,25% ainda neste ano, implica que o Comitê de Política Monetária (Copom) irá aumentar os juros em 0,25 pontos percentuais (p.p.) em cada uma das três reuniões que restam.

Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, relembra que a discussão sobre um possível aumento da alta da taxa Selic no curto prazo tem acontecido com frequência nas últimas semanas.

"Agentes mencionam que as expectativas do mercado e de especialistas para a inflação futura continuam bastante desancoradas, sendo necessário que o BC atue de forma mais rígida no aperto monetário, a fim de ajudar na reancoragem dessas expectativas", pontua.

Tudo isso, segundo Mattos, ao passo que ainda há um ambiente de ceticismo em relação à conduta fiscal do Brasil, em que investidores apresentam dúvidas e questionam a capacidade do governo federal de equilibrar as contas públicas do país.

Nesse contexto de desconforto, soma-se a ideia de que o mercado de trabalho e a atividade econômica no Brasil este ano estão mais aquecidos do que se esperava, o que pode representar um fator de pressão inflacionária no futuro, ainda que os números correntes da inflação no Brasil continuem razoavelmente moderados.

O último dado do Produto Interno Brunto (PIB), inclusive, veio bem acima do esperado: no segundo trimestre de 2024, o PIB do Brasil cresceu 1,4% na comparação com os três meses imediatamente anteriores, frente a expectativa de um avanço de 0,9%.

O Focus também trouxe um aumento no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2024: de 4,26% para 4,30%. Essa foi a sétima alta seguida.

Já o IPCA para 2025, 2026 e 2027 não passaram por revisão, ficando em: 3,92%, 3,60% e 3,50%, respectivamente.

A estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano também foi revisada significativamente para cima, de 2,46% para 2,68%, assim como a de 2025, que avançou de 1,85% para 1.90%. Já as projeções de 2026 e 2027 ficaram estáveis em 2%.

Por fim, as projeções do câmbio para 2024 e 2026 subiram de R$ 5,33 para R$ 5,35 (2024); e de R$ 5,28 para R$ 5,30 (2026), enquanto as de 2025 e 2027 se mantiveram ambas em R$ 5,30.

Dólar hoje

O dólar opera nesta segunda-feira em alta de 0,51% a R$ 5,617. Na última sessão, a moeda fechou em queda de 1,22% cotado a R$ 5,57.

Como é calculado o índice Bovespa?

O principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho de uma carteira teórica de ativos, cada um com seu peso na composição do índice.

O Ibovespa funciona como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações no mercado, onde cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Portanto, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso significa que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.