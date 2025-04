Imposto de Renda 2025: 5 erros comuns que podem te levar à malha fina

Estamos passando por um período que exige bastante atenção: a fase de declaração do Imposto de Renda. Contribuintes brasileiros têm até às 23h59 do próximo dia 31 de maio para prestar contas ao Leão da Receita Federal.

Declarar o IR não é um processo intuitivo para todo mundo. Aliás, qualquer pequeno deslize ou falta de atenção aos detalhes pode fazer com que até mesmo o mais bem intencionado do contribuinte caia na tão temida malha fina.

De acordo com a Receita Federal, em 2024, mais de 1,4 milhões de contribuintes caíram na malha fiscal. Desses, mais de 70% (1 milhão) eram de pessoas que pleiteavam restituição de IR.

E a verdade é que ninguém quer ter essa “dor de cabeça” a mais, especialmente para quem espera por uma boa e rápida restituição dos impostos. E, principalmente, porque cair na malha fiscal é totalmente evitável para quem segue os passos corretos na declaração.

Veja os cinco erros mais comuns que levaram contribuintes à malha fina em 2024

Em 26 de setembro de 2024, a Receita Federal também divulgou os principais motivos que levaram os mais de 1 milhão de contribuintes a cair na malha fina naquele ano. Em resumo, são estes:

Erro ao declarar despesas médicas para dedução de impostos, seja com divergências nos recibos e notas fiscais, ou declarando despesas inexistentes;

Omissão de rendimentos , tanto dos titulares quanto dos dependentes;

Imposto Retido na Fonte (IRRF): Diferença entre os valores declarados pelos contribuintes e os informados pelas fontes pagadoras nos informes de rendimento ;

Erro ao declarar deduções de incentivo, como doações a fundos de caridade e incentivos ao esporte e cultura;

Diferenças entre o imposto pago declarado na DIRPF do ano anterior (2023) e os valores registrados na Receita Federal, como carnê-leão e imposto complementar.

Mas claro, nem sempre as pessoas cometem esses erros de má-fé. Afinal de contas, como falamos, declarar o IR nem sempre é um processo intuitivo.

E é pensando exatamente nisso que o Seu Dinheiro preparou um conteúdo especial para você, contribuinte, que tem mais dúvidas do que certezas em relação à sua declaração deste ano.

Conteúdo gratuito: Guia do Imposto de Renda 2025 ensina como entregar sua declaração ‘sem perrengues’

O Seu Dinheiro, portal parceiro da Exame, está disponibilizando, gratuitamente, o Guia do Imposto de Renda 2025 – com tudo o que você precisa saber para entregar a sua declaração sem nenhum “perrengue” e fugir da malha fina.

O guia foi elaborado com as principais dicas da editora-chefe do Seu Dinheiro e especialista em Imposto de Renda, Julia Wiltgen, e está atualizado com todas as novas regras vigentes a partir deste ano.

Além disso, traz desde as instruções mais simples, como o funcionamento do programa de declaração no computador, até as mais complexas, como até mesmo declarar ganho de capital com a venda de imóveis.

Para garantir seu acesso, é bem simples: basta clicar aqui, ou no botão abaixo, e seguir as instruções na tela. Lembrando que é de graça, e pode ser de grande valor para a sua vida:

