Quanto rende R$ 8.000 investidos em um fundo de investimento em infraestrutura por 10 anos?

Quando se pensa em investir para o longo prazo, os fundos de investimento em infraestrutura surgem como uma opção atrativa para quem busca rentabilidade superior à da poupança, com o bônus de contribuir para o desenvolvimento de setores essenciais, como transportes, energia e saneamento. Mas quanto R$ 8.000 investidos por 10 anos podem render em um fundo desse tipo? Veja como essa modalidade de investimento funciona, como calcular o rendimento e qual é a rentabilidade média observada nos últimos anos.

O que é um fundo de investimento em infraestrutura?

Os fundos de investimento em infraestrutura são fundos que direcionam o capital dos investidores para projetos voltados à construção e operação de empreendimentos de infraestrutura, como rodovias, ferrovias, usinas de energia e sistemas de saneamento. Esses fundos são uma excelente alternativa para quem deseja investir em projetos de longo prazo, com um risco moderado, já que envolvem a parceria com grandes empresas do setor público e privado.

Uma das vantagens desse tipo de investimento é que ele costuma ser isento de imposto de renda sobre os dividendos e ganhos de capital, o que aumenta o rendimento líquido, especialmente em prazos mais longos.

Como funciona a rentabilidade de fundos de infraestrutura?

A rentabilidade de um fundo de infraestrutura pode variar bastante, dependendo do desempenho dos projetos nos quais ele investe, do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) e das condições econômicas do país. Contudo, muitos desses fundos têm apresentado uma rentabilidade média próxima de IPCA + 7,8% ao ano. Ou seja, além da correção pela inflação (IPCA), esses fundos oferecem um retorno adicional de aproximadamente 7,8% ao ano.

Estimativa do rendimento de R$ 8.000

Vamos simular quanto R$ 8.000,00 investidos por 10 anos em um fundo de infraestrutura que oferece IPCA + 7,8% de rentabilidade anual renderiam ao longo do tempo. Para isso, utilizaremos a fórmula dos juros compostos, que considera o crescimento do investimento a cada ano, com os ganhos sendo reinvestidos.

Investimento inicial: R$ 8.000,00

R$ 8.000,00 Taxa de retorno anual: IPCA + 7,8% (Considerando o IPCA médio de 4% ao ano nos últimos anos, temos uma taxa de retorno total de 11,78% ao ano)

IPCA + 7,8% (Considerando o IPCA médio de 4% ao ano nos últimos anos, temos uma taxa de retorno total de 11,78% ao ano) Prazo: 10 anos

10 anos Imposto de renda: isento

Utilizando essa taxa de retorno, é possível estimar que o valor futuro do investimento seria aproximadamente R$ 23.500,00.

Considerações

Investir em um fundo de investimento em infraestrutura por 10 anos pode ser uma excelente estratégia para quem busca uma rentabilidade superior à da poupança, além de não precisar se preocupar com o pagamento de impostos sobre os rendimentos.

Contudo, é importante lembrar que o desempenho de cada fundo pode variar de acordo com os projetos em que ele investe e as condições econômicas do país. Por isso, é essencial monitorar regularmente o fundo, ficar atento à inflação e considerar outras alternativas de investimento para diversificar sua carteira.