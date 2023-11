Ibovespa agora: bolsa opera em alta de olho na reforma tributária e no Fed

Opera em alta o Ibovespa desta quarta-feira, 8, em uma sessão que deverá ser marcada por indicadores e discursos — no Brasil e no mundo. Por aqui, o dia começa com dados do varejo, mas o radar dos investidores mira em novas falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Junto a isso, a votação do texto-base da reforma tributária pode ser votado hoje no Senado. Fora daqui, olhos (e ouvidos) atentos ao discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell.

Antes da abertura do mercado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que as vendas do comércio varejista subiram 0,6% em setembro ante agosto, acima das previsões de alta de 0,1%. Na comparação com setembro de 2022, as vendas do varejo tiveram alta de 3,30%, também superior às estimativas de alta anual de 2,5%.

Ibovespa agora

IBOV: +0,28%, aos 119.597 pontos.

Também está no radar dos investidores as falas de Campos Neto. O presidente do BC participa hoje de evento em Nova York e, às 15h40 (horário de Brasília), participará de um painel. A ata do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada ontem, sinalizou que os cortes de 0,5 pontos-base devem prosseguir, mas fez um alerta para os riscos fiscais na condução dessa estratégia.

Quem também tem um pronunciamento aguardado nos Estados Unidos hoje é Jerome Powell, presidente do Fed. O mercado financeiro de todo o globo está em expectativa com quais serão as sinalizações do mandatário, após dados do mercado de trabalho americano terem saído abaixo das expectativas, sugerindo uma condução mais branda da política monetária.

Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX, lembra que após o payroll mostrar números abaixo das expectativas na última sexta-feira, os yields mergulharam em uma forte queda. “Para se ter uma ideia, agora a rentabilidade na curva de dez anos segue em torno de 4,58%. No pré-Payroll a rentabilidade estava sendo perto dos 5%.”

Segue também na mira do mercado brasileiro o texto-base da Reforma Tributária, que foi aprovado ontem, 7, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A expectativa é de que o texto siga para apreciação do Senado ainda nesta quarta e, se aprovado, volte para nova votação da Câmara dos Deputados.

Por fim, a temporada de balanços pode impactar as negociações desta quarta. Após o fechamento de ontem, foram divulgados os resultados da Totvs, Rede D'Or, Movida, Direcional, Arezzo, Cury e Dexco. Hoje, antes da abertura do mercado, foi a vez da Eletrobras e do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME). Após o fechamento, os resultados serão do Banco do Brasil, Braskem, Cogna, Casas Bahia, Grupo Mateus, Equatorial, Eletrobras, Caixa Seguridade, Hapvida, Méliuz, MRV, Oi, Sanepar, SmartFit, 3R, Vivara, Taesa e Simpar.

Dólar hoje

O dólar hoje opera em alta. Nesta quarta, a moeda americana sobe 0,24%, a R$ 4,887. Na terça, o dólar fechou em queda de 0,36%, cotado a R$ 4,871.

Maiores altas do Ibovespa

Casas Bahia ( BHIA3 ): +7,02%

Magazine Luiza ( MGLU3 ) : +6,22%

Totvs (TOTS3): +6,19%

Maiores quedas do Ibovespa

Dexco ( DXCO3 ): -7,68%

BRF ( BRFS3 ) : -4,84%

Marfrig (MRFG3) : -2,74%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.