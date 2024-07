Ibovespa perde os 126 mil pontos de olho na piora das variáveis macro pelo Focus

O Ibovespa opera, na sessão desta segunda-feira, 8, em queda de 0,45% aos 125.698 pontos. Por aqui, investidores repercutem novas revisões de alta para as expectativas inflacionárias pelo Boletim Focus. No exterior, o mercado acompanha a reviravolta nas eleições parlamentares da França, com a vitória do partido de esquerda Nova Frente Popular.

Pela nona semana consecutiva, o Banco Central (BC) elevou a mediana do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2024 e 2025, que subiu de 4% para 4,02%, e de 3,87% para 3,88%, respectivamente. Apesar da tendência de alta se manter, Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, explica que ela pode ser revertida nas próximas semanas depois que o governo federal afirmou seu compromisso com arcabouço fiscal e o ajuste das contas públicas.

“Até o momento as previsões permanecem deterioradas, ou seja, mais pessimistas em relação ao Brasil, após várias semanas de pessimismo e ceticismo dos investidores em relação à condução das políticas econômicas por aqui. Mas os eventos da semana passada ainda podem se refletir nas próximas semanas com uma recuperação parcial dessas previsões.”

No exterior

O mercado repercute a vitória surpreendente da Nova Frente Popular, um agrupamento de vários partidos que vão desde o partido de extrema-esquerda, a França Insubmissa, até aos mais moderados, como Socialistas e Verdes, no segundo turno das eleições parlamentares na França. A conquista marca um desejo dos eleitores franceses de impedir que a extrema-direita ganhe o poder.

No primeiro turno, a vitória ficou com o bloco de ultradireita, Reunião Nacional (RN), de Marine Le Pen e seus aliados. O resultado despertou receios de que a França pudesse estar prestes a eleger o primeiro governo de extrema-direita desde o regime colaboracionista de Vichy, na Segunda Guerra Mundial, fazendo os blocos de esquerda e centro-direita se unirem para impedir a extrema-direita de chegar ao poder.

Em uma reviravolta e contrariando as pesquisas, o RN ficou em terceiro lugar, com a minoria de 143 assentos na Assembleia Nacional. Em segundo lugar, ficou a aliança centrista Ensemble, do presidente Emmanuel Macron, com 163 cadeiras. Já em primeiro lugar, a Nova Frente Popular conquistou 182 assentos.

Após as eleições, o presidente da França deve escolher um novo primeiro-ministro. Gabriel Attal, que ocupa o cargo atualmente, anunciou que renunciaria na manhã desta segunda-feira, 8. No entanto, o presidente da França, Emmanuel Macron, negou a renúncia de Attal por agora, mas não deixou claro quem será o seu sucessor futuramente.

Isso porque Macron vive um impasse. Com a vitória da esquerda, a Assembleia Nacional corre risco de paralisação, já que Macron enfrenta a perspectiva de ter de nomear uma figura da coligação de esquerda, num raro acordo conhecido como “coabitação”. No entanto, figuras do partido de Macron disseram repetidamente que se recusariam a trabalhar com a França Insubmissa, dizendo que é tão extremista – e, portanto, tão impróprio para governar – como o RN.

De olho em indicação para presidência do BC

O especialista também diz que está no radar dos investidores a notícia do fim de semana do O Globo, pelo colunista Lauro Jardim, de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve indicar o atual diretor de política monetária do BC, Gabriel Galípolo, para a presidência da instituição durante o mês de agosto.

“Esse anúncio, de certa forma, pode ajudar a distensionar um pouco o mercado financeiro e recuperar um pouco da credibilidade das políticas econômicas no Brasil pelo fato de que ele vai se dar com bastante antecedência. Se de fato confirmado, ajudará a ter uma previsibilidade em relação à transição no Banco Central”, explica Mattos.

Segundo o especialista, soma-se o fato de que Galípolo é um nome já conhecido por parte dos investidores, o que tira um pouco os receios de que poderia ser alguém menos ortodoxo para o comando do BC. Entretanto, ainda segue um nome de confiança do presidente Lula e deve permanecer alguns resquícios de preocupação quanto a uma possível mudança na postura do Comitê de Política Monetária (Copom) a partir de 2025, quando os integrantes do Copom nomeados pelo presidente Lula terão maioria.

Dólar hoje

Nesta sexta-feira, 5, o dólar opera em alta de 0,30% a R$ 5,479. Na última sessão, a moeda fechou em queda de 0,46%, a R$ 5,462.

