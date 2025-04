Lindt lança ovo de Páscoa com sabor exclusivo limitado a mil unidades; saiba mais

Assim que o Carnaval se encerra, supermercados, empórios e confeitarias colocam em suas vitrines os produtos do próximo feriado, os ovos de chocolate para a Páscoa. Ano a ano, as marcas vão atrás de tendências e novidades.

Para este ano, a Lindt apresenta um portfólio com 45 produtos para Páscoa, incluindo ovos de Páscoa grandes e pequenos e coelhinhos de chocolate.

Além disso, a marça suíça de chocolates lança um ovo de Páscoa exclusivo, com apenas mil unidades disponíveis em 16 lojas do estado de São Paulo, das 84 que a marca possui no Brasil.

Trata-se do Ovo Pistacchio Crocante (300g, R$ 299,99) feito com chocolate ao leite Lindt com recheio cremoso de pistache e massa folhada de trigo.

O Morumbi Shopping receberá 120 unidades, a maior quantidade do produto, reforçando a estratégia de exclusividade. No mercado brasileiro, mais de 90% dos ovos da Lindt são de chocolate ao leite, alinhados à preferência nacional por sabores mais doces.

O produto estará disponível em oito cidades do estado de São Paulo. São Paulo no Morumbi Shopping, Shopping Pátio Paulista, Shopping Anália Franco, Shopping Higienópolis, Shopping Iguatemi SP, Shopping Market Place, Shopping Villa Lobos, Shopping Cidade São Paulo, Shopping Eldorado, Campinas Shopping Iguatemi Campinas, Jundiaí Shopping Jundiaí, Ribeirão Preto Shopping Ribeirão Preto, São Caetano do Sul Shopping Park Shopping São Caetano, Barueri Shopping Iguatemi Alphaville e São Roque Shopping Catarina Fashion Outlet e São José do Rio Preto Shopping Iguatemi Rio Preto.