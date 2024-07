Petrobras anuncia aumento de preço da gasolina e gás de cozinha

A partir de terça-feira, 9, a Petrobras vai ajustar o preço de venda da gasolina A para as distribuidoras, que será em média de R$ 3,01 por litro, representando um aumento de R$ 0,20 por litro.

Com a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina C vendida nos postos, a parcela da Petrobras na composição do preço ao consumidor será de R$ 2,20 por litro, o que significa um acréscimo de R$ 0,15 para cada litro de gasolina C.

*Em atualização.