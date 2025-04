Com boicote a Musk e concorrência chinesa, vendas da Tesla caem para menor patamar desde 2022

Em meio a mudanças no seu principal modelo, a concorrência chinesa e um boicote crescente a Elon Musk, a Tesla reportou uma queda de 13% nas vendas de veículos no primeiro trimestre de 2025, totalizando 336.681 unidades, no menor volume de entregas desde o segundo trimestre de 2022.

O resultado ficou bem abaixo das expectativas do mercado, que projetava vendas entre 390 mil unidades, de acordo com a Bloomberg. As ações caem 1,44% hoje na Nasdaq.

Durante o trimestre, a Tesla realizou paradas programadas em algumas de suas fábricas para atualizar suas linhas de produção, preparando-se para fabricar uma versão reformulada do Model Y. Musk declarou recentemente que espera que o modelo seja "o carro mais vendido do mundo novamente este ano".

No entanto, a companhia enfrenta uma concorrência cada vez maior, principalmente na China, onde as vendas de veículos da Tesla caíram 11,5% em março na comparação anual, segundo dados da China Passenger Car Association reportados pela CNBC. Enquanto isso, a BYD e outras fabricantes locais estão ganhando espaço no mercado de elétricos.

Além dos desafios operacionais, a Tesla também lida com um desgaste reputacional. Musk tem se envolvido ativamente na política, apoiando candidatos e causas conservadoras nos EUA e promovendo o partido de extrema direita AfD na Alemanha.

O CEO também assumiu um cargo no governo do presidente Donald Trump. Musk comanda o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), onde tem liderado cortes de gastos, eliminado regulações e reduzido milhares de empregos federais.

A postura do fundador da empresa gerou boicotes aos carros e protestos contra a Tesla, especialmente na Alemanha e nos EUA.

Essas preocupações com as vendas e a imagem da empresa se refletiram nas ações da Tesla. No primeiro trimestre de 2025, os papéis da companhia caíram 36%, a pior queda trimestral desde o fim de 2022 e a terceira maior da história da companhia na bolsa.

Nesse período, o valor de mercado da Tesla encolheu em US$ 460 bilhões, em meio à crescente pressão competitiva e às incertezas sobre o impacto das decisões de Musk no futuro da empresa.