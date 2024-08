Em mais um dia de recuperação, Ibovespa abre em alta e dólar cai a R$ 5,60

A sessão desta quarta-feira, 7, é marcada por mais um dia de recuperação após o pânico global no começo da semana. Acompanhando as bolsas no exterior, o Ibovespa abre as negociações em alta de 0,45% aos 126.840 pontos. A pressão no câmbio também diminuiu, com o dólar caindo 0,89% a R$ 5,606.

Ibovespa hoje

IBOV: + 0,45% aos 126.840 pontos

+ 0,45% aos 126.840 pontos Dólar: -0,89% cotado a R$ 5,606

São dois os motivos que ajudam a bolsa brasileira a se manter no azul, assim como o real apreciar: comunicado do Banco do Japão (BoJ) e reflexos da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), é o que explica Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX Banco de Câmbio.

Na madrugada desta quarta-feira (horário local), um executivo do BoJ garantiu que a instituição não voltará a subir juros enquanto os mercados estiverem instáveis, o que gerou alívio entre os investidores globais. As declarações fizeram o iene se desvalorizar frente ao dólar, o que favorece moedas de países emergentes, principalmente o real que é utilizado em operações de carry trade com o iene, e costuma se depreciar quando o iene se valoriza.

Já em relação ao Copom, Riauba comenta que a ata foi analisada pelo mercado como positiva, já que o Copom abriu as portas para o aumento de juros, mostrando que o Banco Central (BC) continua comprometido com as metas de inflação. Apesar da alta de juros muitas vezes não ser vista como algo bom, o mercado já precifica essa elevação da Selic e, caso isso não ocorra, pode haver uma desancoragem das expectativas.

Nesta quarta-feira, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI). O índice subiu 0,83% em julho, acima da estimativa das Projeções Broadcast de 0,65% e da estimativa da Genial Investimentos, de 0,71%. No mês de junho, a taxa havia sido de 0,50%. Com este resultado, o índice acumula alta de 1,95% no ano e de 4,16% em 12 meses. Em julho de 2023, o índice caiu 0,40% e acumulava queda de 7,47% em 12 meses.

“O IGP-DI mostrou uma aceleração, e na sexta-feira, 9, teremos o IPCA, que também deve mostrar uma alta. Ou seja, já irá começar aquela sistemática de precificação de alta de 0,25 pontos porcentuais (p.p.) na próxima reunião do Copom”, explica Riauba.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.