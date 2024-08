Balanço da Petrobras, Campos Neto em evento e dados de auxílio desemprego: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam majoritariamente em queda na manhã desta quinta-feira, 8. Pressionadas pelas perdas nas bolsas americanas no dia anterior, as bolsas da Ásia fecharam em queda. O movimento também reflete na Europa, com as bolsas abrindo sem direção única. Nos Estados Unidos, os índices futuros operam mistos.

Os mercados acionários são pressionados pela fraqueza das commodities, com o minério de ferro fechando em queda de 3,63%, e também pelas perdas em Wall Street ontem lideradas por ações de tecnologia. Os papéis da Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) caem 10,38% no pré-mercado às 8h28, após reportar um prejuízo de quase US$ 10 bilhões no segundo trimestre deste ano.

Balanço da Petrobras

Na temporada de balanços, destaque para a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2024 da Petrobras (PETR4) após o fechamento da sessão. Segundo relatório publicado pelo Bank of America (BofA), os analistas esperam que a petroleira apresente resultados ligeiramente mais fortes em termos sequenciais. Esse será o primeiro balanço na gestão da nova presidente, Magda Chambriard.

Na ponta positiva, os especialistas estimam um Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) de US$ 12,4 bilhões, o que representaria aumento de 3% em comparação com o trimestre imediatamente anterior, e alta de 10% em relação ao mesmo período do ano passado.

Já no lado negativo, o BofA estima um lucro líquido de aproximadamente US$ 2,1 bilhões, o que seria queda de 53% em comparação ao primeiro trimestre de 2024 e queda de 61% frente ao segundo trimestre de 2023. Esse recuo do lucro líquido é explicado por dois fatores, sendo o primeiro, o acordo envolvendo disputas fiscais, conforme anunciado pela empresa em meados de junho, enquanto o segundo é a forte depreciação cambial no segundo trimestre de 2024.

Demais balanços

Outros balanços de grandes empresas de capital aberto também ficam na mira - todas reportando seus números após o fechamento do pregão:

Alpargatas (ALPA4)

Alupar (ALUP11)

Assaí (ASAI3)

B3 (B3SA3)

Caixa Seguridade (CXSE3)

CPFL Energia (CPFE3)

Cyrela (CYRE3)

Embraer (EMBR3)

Fleury (FLRY3)

Hapvida (HAPV3)

Hospital Mater Dei (MATD3)

Lojas Renner (LREN3)

Magazine Luiza (MGLU3)

M. Dias Branco (MDIA3)

Méliuz (CASH3)

PetroRecôncavo (RECV3)

Plano & Plano (PLPL3)

Sabesp (SBSP3)

Sanepar (SAPR11)

Simpar (SIMH3)

Smart Fit (SMFT3)

Suzano (SUZB3)

Vivara (VIVA3)

Yduqs (YDUQ3)

Zamp (ZAMP3)

Campos Neto

O mercado também acompanha palestras e encontros do presidente do Banco Central (BC). Roberto Campos Neto participa de uma palestra, às 9h, no evento "Cadastro Positivo - 5 anos", promovido pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi), e Associação Nacional de Bureaus de Crédito (ANBC), em São Paulo.

Já das 13h30 às 15h, o presidente do BC terá uma reunião fechada com o presidente da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Isaac Sidney; e os presidentes do Bradesco, Marcelo Noronha; do Itaú, Milton Maluhy; do Santander, Mário Leão; e do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), Roberto Sallouti. O encontro será na própria sede do Banco Central, em São Paulo, para tratar de assuntos institucionais.

Agendas de Lula, Galípolo e Fed

De olho na agenda de outras autoridades, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reúne com seus 38 ministros no Palácio do Planalto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), inclusive antecipou o fim de suas férias para participar da reunião ministerial com o presidente.

O diretor de política monetária do BC, Gabriel Galípolo, também concede palestra durante um congresso, às 17h, participando de outro evento na sequência por videoconferência, às 19h. Nos Estados Unidos, às 16h, o diretor do Federal Reserve (Fed, banco central americano) de Richmond, Tom Barkin, participa de evento.

Pedidos de auxílio desemprego EUA

Após dados do payroll (relatório de empregos não-agrícolas dos Estados Unidos) terem vindo bem abaixo do esperado, o que gerou um medo sobre uma recessão na economia americana, investidores globais aguardam os dados semanais de pedidos de auxílio desemprego. A expectativa da Genial Investimentos é que os novos pedidos de seguro-desemprego de agosto venham em 240.000, ante 249.000.