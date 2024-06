Ibovespa abre em queda após payroll acima do esperado

O Ibovespa abriu a sessão desta sexta-feira, 7, em queda de 0,72% aos 122.017 pontos. O principal destaque do dia é o payroll (relatório de emprego) nos Estados Unidos. O indicador é equivalente ao nosso Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e pode dar mais pistas sobre o futuro dos juros por lá.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,72% aos 122.017 pontos

O payroll de maio mostrou que a economia americana criou 272 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola, segundo dados divulgados pelo Departamento do Trabalho. O número veio muito acima das expectativas do mercado. O consenso LSEG e o Projeções Broadcast estimavam uma criação de 185 mil postos (mediana). Já a taxa de desemprego ficou em 4%, acima dos 3,9% do mês anterior. A taxa esperada pelos analistas era estável em 3,9%.

“O payroll veio extremamente acima do esperado. É um dado muito forte, bem robusto, que acabou revertendo todo o sentimento do mercado, com aquelas expectativas que tinham de afrouxamento de juros da política americana por enquanto acabaram se arrefecendo. Tanto que a ferramenta FedWatch, na reunião agora de 12 de junho, praticamente unanimidade, quase 99,5%, apostam em manter os juros inalterados”, explica Marcio Riauba, gerente da mesa de operações da StoneX.

Na terça-feira, 4, foi divulgado pelo Departamento do Trabalho o relatório Jolts, que mostrou a queda da abertura de postos de trabalho nos EUA de 8,355 milhões em março para 8,059 milhões em abril, nível mais baixo desde 2021. Já na quarta, 5, houve a divulgação do indicador de emprego privado de maio pela ADP, que mostrou a geração de 152 mil vagas de trabalho em maio, muito abaixo das estimativas de 175 mil vagas e dos 192 mil de registrados em abril.

Esses outros dados sobre o mercado de trabalho haviam afastado os temores de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) poderia cortar os juros somente em 2025, aumentando as apostas para o primeiro corte em setembro e um segundo corte mais ao final do ano. No entanto, os novos dados do payroll frearam o otimismo.

Vale (VALE3)

O mercado também acompanha Vale (VALE3) nesta sexta. A mineradora analisa a contraproposta da Advocacia-Geral da União (AGU) e dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo de R$ 109 bilhões referente ao desastre ambiental em Brumadinho, Mariana (2015).

A proposta também é direcionada às mineradoras Samarco e BHP e tem previsão de pagamento em 12 anos. Anteriormente, as companhias propuseram um acordo de R$ 72 bilhões. Em nota ao mercado, a Vale disse que após avaliarem a proposta, as companhias se pronunciarão “exclusivamente por meio da mediação conduzida pelo TRF6”. Às 10h12, os papéis VALE3 caíam 1,14%.

Dólar hoje

O dólar encerrou a sessão anterior com queda de 0,89% aos R$ 5,25. Hoje, às 10h15, a moeda subia 0,58% aos R$ 5,28.