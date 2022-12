Ibovespa hoje: Bolsa sobe com relatório final da PEC da Transição no radar

O Ibovespaapresenta firma alta nesta terça-feira, 6, com investidores digerindo o relatório final da PEC de Transição, que poderá ser votada ainda hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O dólar recua.

Ibovespa: + 0,48%, 109.931 pontos

+ 0,48%, 109.931 pontos Dólar: - 0,36%, R$ 5,264

O novo texto não excepcionaliza o Bolsa Família do teto de gastos, como desejado pela equipe de transição do novo governo, mas propõe a adição de R$ 175 bilhões ao limite do teto pelo prazo de dois anos. O relatório final também prevê R$ 22,9 bilhões extra-teto para investimetnos.

Com a tramitação da PEC no radar, a bolsa brasileira opera na contramão do mercado internacional. Bolsas da Europa e dos Estados Unidos têm mais um dia de perdas nesta terça, com preocupações do mercado americano quanto aos desafios do Federal Reserve em controlar a inflação americana. É o quarto pregão seguido de queda nos Estados Unidos, tendo como pano de fundo dados mais fortes da atividade econômica americana.