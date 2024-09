Ibovespa abre a sessão em queda puxado por commodities

O Ibovespa abriu a sessão desta terça-feira, 3, em queda de 0,14% aos 134.714 pontos, impactado pelas commodities.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,14% aos 134.714 pontos

O minério de ferro amargou duras perdas na sessão, registrando a maior queda em quase dois anos, o que puxa Vale (VALE3) para baixo em 1,77% (às 10h23).

O contrato para janeiro, o mais negociado na bolsa de Dalian na China, encerrou as negociações com desvalorização de 4,74%, a 703,5 iuanes (US$ 98,87 dólares) a tonelada, sua maior queda desde 31 de outubro de 2022. Já o minério de ferro para outubro na Bolsa de Singapura recuou 2,75%, a US$ 94,15 a tonelada.

Somente entre esta segunda e terça-feira, a commodity desvalorizou mais de 8%, diante do temor que a economia chinesa não conseguirá cumprir a meta de crescimento de 5% do PIB. Isso porque dados recentes mostraram que a atividade industrial da China em agosto caiu para uma mínima recorde de seis meses.

Além disso, os preços de novos imóveis no país subiram em ritmo mais lento no mês passado, apesar do setor imobiliário ter recebido incentivos políticos de apoio.

A China é um dos maiores países importadores de minério de ferro e sua desaceleração pode implicar em uma menor demanda pelo produto, o que pressiona o preço. Na esteira dessa preocupação, o petróleo também recua nesta manhã. A referência WTI desvaloriza 2,75%, enquanto o Brent cai 3,10% às 10h18.

A queda do petróleo impataca Petrobras (PETR3; PETR4) que cai 0,84% e 0,62%, respectivamente, também pressionando o Ibovespa.

PIB do segundo trimestre

Investidores também repercutem hoje o Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre de 2024, que veio bem acima do esperado.

O mercado estimava uma alta de 0,9%, enquanto os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) mostraram um avanço de 1,4%. O PIB do primeiro trimestre também foi revisado, de 0,8% para 1%.

Marcos Moreira, CFA e sócio da WMS Capital, explica que essa alta mais robusta pode favorecer a tese de que o Banco Central (BC) irá iniciar um ciclo de aperto monetário, com início de alta de 0,25 pontos percentuais (p.p.) em setembro.

“Se você tem uma atividade econômica que está respondendo muito bem e crescendo acima das expectativas, abre espaço para um reajuste para que os juros voltem a patamares suficientemente restritivos.”

Além disso, o especialista também cita que o mercado de trabalho está aquecido. Com o setor de serviços e a indústria vindo forte, a tendência é gerar uma pressão inflacionária de salários no horizonte de 2024 e 2024 – que já estão bem pressionados dado o atual patamar de desemprego, o menor dos últimos 10 anos.

Pela ótica da produção, o setor de serviços cresceu no período 1%, enquanto a indústria avançou 1,8%. Já a agropecuária recuou 2,3%. O PIB totalizou R$ 2,9 trilhões no segundo trimestre de 2024.

Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, destaca que o dado do PIB deveria ser, em tese, um impulso para a bolsa de valores, já que aponta para uma atividade econômica mais saudável.

Segundo o especialista, para além do setor de serviços e industrial, o segmento de construção, que também foi destaque no PIB crescendo 3,5%, pode beneficiar as empresas do setor na bolsa hoje.

Moreira também acrescenta que o temor do mercado sobre o BC subir juros e a economia “não suportar” foi afastado com os novos números mostrando um crescimento sustentável. Com uma visão mais positiva para o Brasil, a bolsa também pode se beneficiar.

Entretanto, como citado, as commodities podem limitar os ganhos.

Dólar hoje

Nesta terça-feira, o dólar opera em queda de 0,29%, cotado a R$ 5,598. Na última sessão, a moeda fechou em queda de 0,31%, a R$ 5,614.

Como é calculado o índice Bovespa?

O principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho de uma carteira teórica de ativos, cada um com seu peso na composição do índice.

O Ibovespa funciona como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações no mercado, onde cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Portanto, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso significa que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.