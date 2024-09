O Itaú BBA aumentou a aposta em Brasil e elevou o preço-alvo do Ibovespa para 165.000 pontos ao final de 2025 – quase 14% a mais do que os 145.000 pontos esperados para o final deste ano. Os analistas liderados por Daniel Gewehr destacaram que estão com alocação maior no Brasil do que no restante da América Latina.

Entre os motivos, está o valuation atrativo na média histórica. O Earnings Yield Gap – múltiplo que estima a razão entre lucro e preço ajustado à taxa de juros real de títulos públicos – está em 6,3%, acima da média de 4,9%.

Já o potencial de lucro das empresas brasileiras é descrito como “decente”: avanço próximo de 12% entre 2024 e 2025. Outro ponto é que os investidores de fora do país ainda não voltaram com força para a bolsa brasileira. “Os estrangeiros ainda são negativos líquidos nos fluxos acumulados no ano e atrasaram a realocação para ações para a indústria local. Os fundos de ações estão em 8,8% do total de ativos sob gestão da indústria de fundos, contra um pico recente próximo a 10%.”

O cenário macro, por outro lado, é visto como “ligeiramente negativo” devido às preocupações com as perspectivas fiscais e às incertezas com os próximos movimentos do Banco Central sobre a taxa de juros. A expectativa do mercado é que o BC suba a Selic na próxima reunião, nos dias 17 e 18 de setembro.

Escolha de ações

O BBA estipulou quatro grandes temas para escolher as ações que mais podem aproveitar este momento. O primeiro são as chamadas bond proxies, papéis que têm comportamento semelhante a títulos e oferecem taxas internas de retornos reais (ITRs) de dois dígitos. Equatorial (EQTL3), Eletrobras (ELET3) e Santos Brasil (STBP3) entram nessa categoria.

A recomendação envolve ainda empresas cíclicas consideradas de qualidade, como a construtora Direcional, o banco Bradesco e a bolsa B3. Em temas seculares, as empresas destacadas foram o grupo de serviços terceirizados GPS (GGPS3) e a operadora de saúde Rede D’Or (RDOR3). Para fechar, commodities com valuation atrativo incluem a companhia de celulose Suzano (SUZB3) e a petroleira PRIO (PRIO3).