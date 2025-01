Dólar cai a R$ 6,15, mas Ibovespa também registra desvalorização

O dólar segue em movimento de correção e devolve parte de seus ganhos das últimas semanas. Nesta sexta-feira, 3, a moeda americana opera em queda, alcançando o patamar dos R$ 6,136 na mínima do dia. Entretanto, o Ibovespa também continua caindo, perdendo os 120 mil pontos.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,35% aos 119.707 pontos

-0,35% aos 119.707 pontos Dólar: -0,11% a R$ 6,157

Em dia de agenda esvaziada, os olhares se voltam para a divulgação, às 12h, do Índice de Gerentes de Compras (PMI) industrial dos Estados Unidos, publicado pelo Institute for Supply Management (ISM).

As expectativas apontam que o indicador de dezembro deve vir em torno de 48,2 e 48,4, frente os 48,4 em novembro. Caso o indicador siga vindo abaixo de 50, mostrará que há ainda uma contração na indústria, que compõe mais de 10% da economia dos EUA.

Entretanto, se vier acima de 50 -- ou acima das expectativas -- pode mostrar que a atividade industrial se recupera e deixar dúvidas sobre o espaço que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) terá para cortar juros.

Ontem, a S&P Global divulgou diversos PMIs, inclusive dos EUA. O indicador de dezembro caiu a 49,4, de 49,7 em novembro, mas acima do consenso de 48,3.

Às 10h44, os treaseuries futuros de 2, 5 e 10 anos recuavam. Já a plataforma FedWatch, do CME Group, mostravam que a grande maioria (88,8%) dos investidores apostavam em uma manutenção dos fed fuds na faixa atual entre 4,25% e 4,50%.

Apenas uma pequena parcela (11,2%) apostavam em um corte de 0,25 ponto percentual (p.p.), o que levaria a taxa para o patamar entre 4% e 4,25%.

Caso o Fed não consiga reduzir os juros o tanto quanto o esperado, o movimento tende a favorecer a entrada de capital nos EUA, o que pode pressionar o real por aqui.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.