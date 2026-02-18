Ibovespa firma queda com tombo da Vale no pós-carnaval

O Ibovespa firmou para queda na tarde desta quarta-feira, 18, após abrir o pregão instável, sem direção definida, na volta do feriado de Carnaval que manteve a B3 fechada na segunda e na terça-feira.

Em sessão de horário reduzido, iniciada às 13h, o índice chegou a ensaiar recuperação com o avanço das ações da Petrobras e o maior apetite por risco em Wall Street, mas a queda mais intensa da Vale acabou prevalecendo e levou o indicador ao campo negativo.

Por volta das 15h50, o Ibovespa recuava 0,52%, aos 185.503 pontos, ampliando as perdas em um pregão de liquidez reduzida. O desempenho destoava do clima mais positivo no exterior, onde bolsas em Nova York operam em alta, com investidores à espera da divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed).

Entre os destaques do Ibovespa, as ações da Petrobras avançavam, em linha com a alta de 3,06% do petróleo Brent, cotado próximo de US$ 69,48 por barril, em meio ao aumento das tensões geopolíticas após o impasse nas negociações entre Ucrânia e Rússia e com Irã e EUA também no radar.

O papel ordinário Petrobras (PETR3) subia 0,71%, e o preferencial Petrobras (PETR4) avançava 0,92%. Entre os grandes bancos, as units do BTG (BPAC11) se destacam com ganhos de 1,88%, assim como as ações do Itaú (ITUB4), que registravam alta de 0,50%.

Na ponta negativa, Vale caía 3,06%, acompanhando a queda de 0,21% do minério de ferro em Singapura. Os mercados chineses seguem fechados por conta do feriado do Ano Novo, o que reduz a referência para a commodity.

No Brasil, a agenda doméstica é mais enxuta, com destaque para a divulgação do boletim Focus pelo Banco Central. A expectativa dos economistas para a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2026 caiu pela sexta semana consecutiva. A mediana do IPCA de 2026 recuou de 3,97% para 3,95%.

Já a projeção para a Selic, taxa básica de juros, foi mantida em 12,25% para o fim de 2026, repetindo o patamar das semanas anteriores.

Mais cedo, o Banco Central também decretou a liquidação do Banco Pleno, movimento que será acompanhado pelo mercado quanto a possíveis efeitos no segmento em que a instituição atuava.