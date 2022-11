Ibovespa hoje: bolsa sobe de olho em PEC da Transição antes de feriado

O Ibovespa opera em leve alta nesta segunda-feira, 14, com investidores ainda atentos à questão fiscal que derrubou o índice em 5% na última semana.

Ibovespa : + 0,35%, aos 112.648 pontos

A grande dúvida que paira sobre o mercado é em relação à PEC da Transição, proposta pelo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O objetivo da Proposta de Emenda à Constituição é permitir o aumento de gastos em 2023, deixando o programa social Bolsa Família fora do teto de gastos, principal âncora fiscal do País.

Nesta segunda, no entanto, o mercado ficou mais calmo com a notícia de que lideranças do Centrão estão se movimentando no Congresso para diminuir o impacto dos gastos. Segundo o Estadão, o grupo partidário trabalha por uma flexibilização para liberar, até o fim do ano, R$ 7,9 bilhões de emendas do orçamento secreto que estão hoje bloqueadas.

As discussões a respeito da PEC devem ser retomadas com mais força a partir de quarta-feira, 16, após o feriado do dia da Proclamação da República nesta terça, 15. Vale lembrar que não haverá pregão amanhã.

Outro desdobramento que pode fazer preço na bolsa é o anúncio da equipe de transição do novo governo. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) divulga, às 15h, mais nomes de membros das comissões técnicas do Gabinete de Transição.

Dólar e exportadoras recuam

O efeito político das discussões sobre a PEC da Transição é sentido principalmente no dólar, que recua contra o real na contramão do desempenho internacional da moeda americana.

Dólar comercial : - 0,70%, a R$ 5,296

Na bolsa, a queda da moeda americana afeta os papéis das exportadoras, que são o principal destaque de queda do dia. Os papéis também recuam após fortes altas na última semana após os balanços do terceiro trimestre. A JBS, por exemplo, saltou 12% no último pregão.

Marfrig ( MFRG3 ): - 8,33%

JBS ( JBSS3 ): - 5,58%

Varejistas sobem em dia de prévia do PIB

Na ponta positiva, as ações das varejistas e papéis associados à economia local sobem após a divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do PIB brasileiro.

Após queda em agosto, a economia brasileira mostrou ligeira alta em setembro segundo o IBC-Br. O indicador subiu 0,05%, considerando a série livre de efeitos sazonais – dentro do esperado pelo mercado. Em agosto, a queda havia sido de 1,13%.

O indicador deu força aos papéis mais associados à economia local, que são mais dependentes do cenário macroeconômico. As maiores altas ficam com as varejistas Via, Grupo Pão de Açúcar e Magazine Luiza, além da construtora MRV e o ressegurador IRB.

Vale lembrar que os papéis do setor do varejo passam também por uma correção após desabarem no último pregão em reação aos balanços do terceiro trimestre. Na última sexta, as ações do Magalu lideraram as perdas e caíram 13%.

Via ( VIIA3 ): + 6,56%

IRB ( IRBR3 ): + 6,10%

MRV ( MRVE3 ): + 5,28%

GPA ( PCAR3 ): + 4,96%

Magazine Luiza ( MGLU3 ): - 13,07%

Americanas ( AMER3 ): - 3,40%

