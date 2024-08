Ibovespa abre em alta de olho no cenário externo e à espera de Campos Neto

O Ibovespa, principal indicador da bolsa brasileira, abriu em 0,38% na manhã desta terça-feira, 13, acompanhando o mercado externo. Os investidores repercutem os dados de inflação ao produtor (PPI) nos Estados Unidos. Lá fora, Dow Jone subia 0,25%, o S&P 0,55% e Nasdaq 0,85%.

Em julho, o índice subiu 0,1% ante junho (0,4%), abaixo do esperado. O consenso era de alta de +0,2%. Na comparação anual, PPI sobe 2,2% em julho ante 3% em junho; consenso era de alta de 2,7%. O indicador antecede a publicação dos números mensais da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que serão divulgados na quarta-feira, 9h30 (horário de Brasília). Os dados são importantes para formação da política monetária americana diante da possibilidade do início do ciclo do corte de juros, que pode começar no próximo mês.

Ibovespa hoje

IBOV: + 0,38% aos 131.297 pontos

Ainda pela manhã, os investidores aguardam as falas de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, na Câmara dos Deputados. Campos Neto participa de reunião das comissões de Desenvolvimento Econômico; e de Finanças e Tributação. De acordo com a pauta da comissão, o objetivo da reunião é "esclarecer a política monetária e cambial do país e a fiscalização do sistema financeiro nacional". A presença dele marca a volta dos trabalhos das comissões da Casa nesta semana, depois do recesso parlamentar.

Dólar hoje

Nesta terça-feira, 13, o dólar comercial operava em queda de 0,08% aos R$ 5,493. Na sessão anterior, a moeda fechou com desvalorização de 0,34% aos R$ 5,496.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.