CPI dos EUA, balanço do BTG, dados do varejo no Brasil e PIB da zona do euro: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam mistos na manhã desta quarta-feira, 14. As bolsas da Europa operam em alta após dados benignos da inflação do Reino Unido e o balanço animador do banco suíço UBS. Já nos Estados Unidos, a cautela predomina antes da divulgação da inflação ao consumidor e os índices futuros recuam. Na Ásia, também de olho nos dados dos EUA, as bolsas fecharam sem direção definida.

CPI dos EUA

Todas as atenções se voltam hoje à divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês). O CPI sairá às 9h30 e, segundo o consenso LSEG, a projeção é que a inflação de julho suba 0,2% em relação a junho, que registrou uma inflação de 0,1%, e registre um avanço de 3% na comparação anual, mostrando estabilidade.

O dado é publicado um dia após o Índice de Preços ao Produtor de junho (PPI), que veio abaixo do esperado. O PPI subiu 0,1% em julho na comparação mensal, após ter registrado alta de 0,2% em junho, segundo o Departamento do Trabalho. Na comparação com julho de 2023, o índice também desacelerou para 2,2%, após registrar 2,7% em junho.

O consenso LSEG previa uma alta mensal de 0,2% e de 2,3% para o indicador em 12 meses. Dados mais fracos da inflação americana podem aumentar ainda mais as apostas sobre o corte de 50 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA).

Balanços

De olho na temporada de balanços, o mercado repercute os números do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME). O banco viu seu lucro crescer 15% no segundo trimestre em relação ao mesmo período de 2023, para R$ 2,9 bilhões, em linha com o consenso de mercado. Segundo o balanço, o resultado positivo novamente foi impulsionado pelo bom desempenho das suas franquias de clientes. Desde 2016 o banco segue intacto uma longa sequência de resultados positivos.

Ainda hoje Banco BMG (BMGB4), BRF (BRFS3), Cosan (CSAN3), Dasa (DASA3), Equatorial (EQTL3), Gol (GOLL4), IRB Brasil (IRBR3), Marisa (AMAR3), Marfrig (MRFG3), Orizon (ORVR3), Petz (PETZ3), Rede D'or (RDOR3), Rumo (RAIL3) e SLC Agrícola (SLCE3) reportam seus números do segundo trimestre de 2024 após o fechamento da sessão.

Resultado do varejo no Brasil

Por aqui, investidores aguardam o resultado do varejo restrito e ampliado que será publicado às 9h. Ontem, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o volume do setor de serviços do Brasil cresceu 1,7% em junho ante maio, após uma queda de 0,4% no mês anterior. Essa foi a maior expansão desde dezembro de 2022, quando o setor avançou 2,7%.

CPI do Reino Unido e PIB da zona do euro

O mercado também avalia o CPI do Reino Unido, publicado mais cedo pela agência de estatísticas britânica ONS. A inflação da inglaterra acelerou para 2,2% em julho, mas ficou levemente abaixo da previsão, pressionando a libra e melhorando as chances de que o Banco da Inglaterra (BoE) volte a reduzir juros nos próximos meses, após o corte inicial de 25 pontos-base de quase duas semanas atrás.

Também hoje, foi confirmado que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,3% no segundo trimestre de 2024 em relação ao primeiro trimestre. A indústria do bloco, por sua vez, frustrou investidores com uma inesperada queda na produção de junho.