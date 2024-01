Hapvida (HAPV3) confirma investigação do Ministério Público e ações caem quase 5%; entenda

As ações da Hapvida (HAPV3) lideram as quedas do Ibovespa desta segunda-feira, 22. Desde a última semana, os papéis têm sido afetados por notícias de que a companhia seria alvo de investigações do Ministério Público — fato que foi confirmado pela própria.

Por volta das 14h15, as ações HAPV3 caiam 4,73%, cotadas a R$ 3,83. Mas essa não é a maior queda da companhia de planos de saúde. Na quinta-feira, quando o Estadão revelou que a Hapvida NotreDame é alvo de investigação do Ministério Público de São Paulo (MPE-SP) devido ao descumprimento sistemático de decisões judiciais aos beneficiários, os papéis encerraram o pregão com baixa de 6,98%.

Hapvida (HAPV3) na mira do Ministério Público

Na sexta-feira, 19, as ações conseguiram uma leve recuperação, fechando com alta de 0,5%, porém foi depois do fechamento do mercado que a Hapvida confirmou, por meio de fato relevante, que tomou conhecimento do procedimento investigatório em tramitação. “Já tendo obtido acesso aos autos, e que irá contribuir e prestar ativamente os esclarecimentos necessários de forma tempestiva mantendo sua prática de estrita colaboração, apreço e respeito ao Poder Judiciário.”

O levantamento feito pelo Estadão considerou os processos abertos nos últimos oito meses no Foro Central Cível da cidade de São Paulo. Segundo a reportagem, o descumprimento de decisões judiciais teriam aumentado desde a fusão entre a Hapvida e a NotreDame, em 2022, tendo sido contabilizados 126 casos de descumprimento desde maio de 2023.

Confira as últimas notícias de Invest: