Caixa Seguridade (CXSE3) e mais 4 ações para buscar dividendos em 2024

O ano de 2024 chegou e, com ele, é hora de rebalancear a carteira de investimentos. Você já sabe onde investir para buscar lucros na bolsa neste novo ano? Para ajudá-lo nessa empreitada, a Empiricus Research selecionou as 5 melhores ações para buscar lucros com dividendos em 2024.

A casa de análise acaba de divulgar um ranking com papéis de empresas que aliam bons fundamentos a um potencial de pagamento de dividendos bem “gordos”.

Entre os destaques do primeiro mês do ano, a casa optou por fazer a substituição das ações da BB Seguridade (BBSE3) pelas da Caixa Seguridade (CXSE3).

“Para adentrar 2024, propomos a troca de BB Seguridade por Caixa Seguridade em nossa carteira. Enquanto BB Seguridade possui sua fortaleza no agronegócio, a Caixa Seguridade é líder absoluta no mercado residencial. Em várias conversas com players do agro, um tema comum que ouvimos foi sobre as dificuldades que estão por vir para o setor, devido aos efeitos climáticos do El Niño. No geral, esse cenário tende a se materializar em maior sinistralidade e menores níveis de originação para a BB Seguridade ao longo de 2024. Apesar de não vermos esse como um problema estrutural, entendemos que não há necessidade de permanecer expostos a esse risco tendo a opção de estar investidos em Caixa Seguridade”, explicam os analistas da casa.

Além disso, eles destacam que o mês de dezembro terminou muito positivo para os ativos de renda variável no Brasil, devido a mais um corte na Selic por parte do Copom, e uma perspectiva de queda dos juros nos EUA antes do esperado, deixando-os otimistas para esse 2024.

Em outras palavras, é hora de se posicionar na bolsa brasileira. Para isso, a casa de análise está recomendando ações de qualidade, boas geradoras de caixa, que estão baratas agora e podem encher os bolsos dos acionistas com dividendos este ano.

Na visão dos analistas, quem investir nessas ações agora tem oportunidade de lucrar em duas frentes: com o recebimento de proventos e com a valorização das ações na bolsa.

GRATUITO: VEJA AS 5 MELHORES AÇÕES PARA DIVIDENDOS EM 2024

Caixa Seguridade (CXSE3) e mais 4 ações para dividendos em 2024

Pensando em aproveitar as melhores oportunidades de investimento para este ano, os analistas da casa optaram por uma mudança estratégica na carteira, com a recomendação das ações da Caixa Seguridade (CXSE3).

Para eles, a empresa é vencedora no critério de estabilidade de resultados em comparação com seus pares: “na medida em que amadurece, os seus resultados tendem a se tornar muito previsíveis, se tornando o tipo de empresa que o investidor considera um reloginho”.

Para 2024, os analistas projetam que a Caixa Seguridade pode ter um dividend yield de até 8,8%.

Mas a seguradora não é a única ação recomendada para este início de ano. Além dela, há outros 4 papéis de empresas em que os analistas vêem um bom potencial de pagamento de dividendos.

Uma delas, inclusive, pode superar os proventos esperados para a Caixa Seguridade, a principal recomendação dos analistas, e distribuir até 10% em dividendos.

As recomendações são de diferentes setores da economia, mas todas elas têm alguns pontos em comum, como por exemplo:

Liderança nos seus respectivos setores;

Geração de caixa recorrente;

Vantagens competitivas claras;

Alto nível de liquidez de suas ações;

Modelos de negócios resilientes.

Na visão dos analistas, essas são as ações certas para você comprar, relaxar no sofá e esperar para ver os dividendos “pingarem” na sua conta.

Empiricus