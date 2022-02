Guerra na Ucrânia: analistas apontam efeitos na política do Fed

Por Olivia Rockeman, Steve Matthews e Laura Curtis

Autoridades do Federal Reserve sinalizaram que continuam a caminho de aumentar as taxas de juros no próximo mês, apesar da incerteza imposta à economia global pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

Embora reconhecendo os riscos criados pelo conflito, que desencadeou uma das piores crises de segurança na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e fez com que os preços do petróleo disparassem, os banqueiros centrais dos Estados Unidos enfatizaram a necessidade de enfrentar a inflação mais alta nos EUA em 40 anos.

“Salvo uma reviravolta inesperada na economia, acredito que será apropriado elevar a taxa em março e seguir com novos aumentos nos próximos meses”, disse a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, na quinta-feira, dia 24, em um evento organizado pela Lyons Companies e pela Universidade de Delaware.

“As implicações do desdobramento da situação na Ucrânia para as perspectivas econômicas de médio prazo nos EUA também serão consideradas na determinação do ritmo apropriado para remover a acomodação”, afirmou.

Antes da invasão russa, autoridades do Fed -- liderado pelo chairman, Jerome Powell -- sinalizaram vigorosamente sua prontidão para aumentar os juros na reunião de 16 de março, de forma a enfrentar a inflação.

Mester estava entre os integrantes do Fed programados para falar publicamente na quinta-feira e seu sentimento foi ecoado pelo presidente de Atlanta, Raphael Bostic, que disse ainda esperar aumento da taxa em março, desde que a economia evolua como ele antecipa.

“Se os números chegarem perto disso, acho que podemos continuar com nosso plano de decolagem”, disse ele durante conferência do Fed de Atlanta. “Nós apenas temos que ver para onde as coisas vão. Eu sei que vimos nas últimas semanas os preços do petróleo aumentarem dramaticamente, assim como o gás natural. Isso poderia ter ondulações.”

Traders e economistas ainda veem o início da alta de juros pelo Fed em março, embora os riscos geopolíticos tornem um movimento de meio ponto percentual menos provável. Futuros de taxas de juros mostram que um aumento de 0,25 pp no próximo mês está mais do que totalmente precificado.

“A situação atual é diferente de episódios passados, quando eventos geopolíticos levaram o Fed a adiar o aperto ou afrouxar, porque o risco de inflação criou uma razão mais forte e urgente para apertar hoje do que existia em episódios anteriores”, escreveram os economistas do Goldman Sachs Joseph Briggs e David Mericle, em nota aos clientes.

O aumento dos custos de energia pode elevar ainda mais a inflação, embora o Fed normalmente olhe para o que isso significa para os gastos das famílias - com o preço mais alto do petróleo atingindo os americanos no bolso, diminuindo a demanda.

Choque dos anos 70

Mas as lições do choque do petróleo da década de 1970 provavelmente também pesarão sobre os formuladores de política monetária.

“Eventos geopolíticos adicionam risco de alta à previsão de inflação, mesmo que coloquem algum risco de baixa à previsão de crescimento de curto prazo”, disse Mester. “O ritmo final em que a acomodação da política monetária é removida precisará ser orientado por dados e voltado para o futuro.”

Mais cedo nesta quinta-feira, o chefe do Fed de Richmond Thomas Barkin disse que “o tempo dirá” se a Ucrânia muda as perspectivas, enquanto afirmou sua inclinação para começar a normalizar a política para combater as pressões de preços.