Goldman vê rali do S&P 500 limitado por juros e valuations altos

Os estrategistas do Goldman Sachs esperam que os ganhos das ações americanas estacionem no próximo ano, limitados por juros e múltiplos de preço altos.

Os ganhos do S&P 500 este ano estão em linha com uma fase de “otimismo” com o final do ciclo de aperto monetário, de acordo com o Goldman, com a relação preço/lucro em alta apesar dos aumentos de juros, e um impulso extra do entusiasmo pela inteligência artificial.

“Apesar dessas melhoras, acreditamos que o potencial de alta absoluto para o mercado de renda variável é limitado pelos valuations altos e pela perspectiva de que as taxas de juros permaneçam mais altas por mais tempo do que o mercado está precificando”, escreveram os estrategistas do Goldman, liderados por Peter Oppenheimer.

No ciclo atual, a fase de crescimento tem sido caracterizada por retornos relativamente baixos em uma ampla faixa de negociação, disseram.

S&P

Com o índice S&P 500 negociado cerca de 20% acima do valuation médio de 20 anos, houve uma dissociação em relação ao aumento de juros e dos rendimentos dos títulos. De acordo com o Goldman, isso significa que os investidores esperam cortes rápidos de juros ou que suas expectativas de crescimento de longo prazo aumentaram, ou ambos.

Os estrategistas disseram que, na ausência de uma recessão, os bancos centrais não terão pressa em reduzir juros, e eles esperam praticamente nenhum crescimento nos lucros este ano e uma expansão em torno de 5% em 2024.

A equipe do Goldman continua a favorecer uma estratégia que combine crescimento de qualidade, balanços fortes e negócios com altas margens, com algumas pechinchas em que o risco de valuation seja de alta.

Olhando para as opções, o posicionamento de alta está elevado, enquanto a proteção contra queda tem um preço atraente, escreveram os estrategistas.