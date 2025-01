Futuros dos mercados dos EUA ficam estáveis com otimismo sobre Trump

Com Wall Street prestes a atingir novos recordes, os contratos futuros de ações mudaram pouco no início desta quinta-feira, 23, nos Estados Unidos. Os futuros do S&P 500 caíram 0,11%. Já os futuros do Dow Jones Industrial Average recuaram menos de 0,1%, enquanto no Nasdaq 100 eles tiveram queda de cerca de 0,2%.

Na quarta-feira, 22, o S&P atingiu um recorde durante o dia e terminou com alta de 0,61% — a terceira consecutiva. O Nasdaq Composite e o Dow Jones Industrial Average também subiram, com crescimento de 1,28% e 0,30%, respectivamente, ao final do dia.

O mercado de ações norte-americano está otimista em relação ao novo governo de Donald Trump, que tomou posse na última segunda-feira, 20. Há entusiasmo com possíveis cortes de impostos e desregulamentações propostas pelo presidente, assim como com os sinais de crescimento da economia.

Nesta quinta, antes da abertura dos mercados, serão divulgados os dados iniciais dos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Mais tarde, o Fed de Kansas City irá divulgar dados de atividade industrial.

Temporada de balanços

A temporada de balanços do quarto trimestre de 2024 começou forte no mercado americano. As ações da gigante de streaming Netflix subiram mais de 9% após divulgação de resultados positivos no último trimestre do ano.

A companhia aérea Alaska Air e a empresa de transporte rodoviário Knight-Swift Transportation também tiveram alta nas ações — de 3% e 5%, respectivamente — após o fechamento dos mercados. Ambas divulgaram resultados acima das expectativas dos analistas.

Nesta quinta, antes da abertura do mercado, será a vez da fabricante GE Aerospace e da aérea American Airlines divulgarem seus balanços.