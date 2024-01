Fundos de ações do BofA têm US$ 2 bi de saques no início do ano

Os clientes do Bank of America fugiram da renda variável nos EUA, em um início de ano ruim para as bolsas do país.

Os saques dos fundos de ações americanas do banco somaram US$ 2,1 bilhões nos primeiros quatro dias de 2024, segundo estrategistas liderados por Jill Carey Hall. Foi a maior saída desde julho. Clientes institucionais, hedge funds e investidores de varejo foram todos vendedores líquidos na semana passada, segundo o BofA.

O índice S&P 500 caiu 1,5% na semana passada, quebrando uma sequência de nove semanas consecutivas de ganhos. O Nasdaq 100 caiu 3,3%.

O BofA ressaltou que os fluxos negativos de clientes de varejo mostram uma ausência do “efeito janeiro”, mês em que os americanos costumam apostar em ações.

Entre os setores, as ações de tecnologia lideraram as saídas. Na contramão, o setor de serviços de comunicações lideraram os ingressos, com o terceiro maior fluxo positivo na série de dados que o BofA iniciou em 2008. O setor tem tido entradas constantes desde outubro.

