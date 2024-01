Prisão de diretor da unidade de veículos elétricos da Evergrande provoca queda de 22% em ações

As ações da China Evergrande New Energy Vehicle Group enfrentaram uma queda acentuada de até 22% hoje, após o anúncio de que o diretor executivo da unidade de carros elétricos, Liu Yongzhuo, foi detido pela polícia. A empresa com sede em Shenzhen afirmou que a detenção ocorreu devido a suspeitas de envolvimento em crimes não especificados.

Liu, veterano de 20 anos na Evergrande, ocupava os cargos de diretor executivo, vice-presidente e presidente da subsidiária automotiva desde 2020, quando a empresa ingressou na produção de automóveis. Antes disso, liderou o clube de futebol profissional do grupo de 2010 a 2017, conquistando sete títulos na Chinese Football Association Super League.

Esta detenção segue a prisão do presidente da Evergrande, Xu Jiayin, em setembro do ano passado, também por supostos crimes. Outros ex-executivos, incluindo Pan Darong, ex-diretor financeiro, e Ke Peng, ex-presidente executivo, já estavam sob investigação policial.

A Evergrande NEV, já enfrentando uma crise de dívida, interrompeu a produção em abril de 2023 devido à falta de fundos, fabricando apenas pouco mais de 1.000 unidades de seu primeiro modelo, o Hengchi 5, desde o lançamento em outubro de 2022. As perdas acumuladas atingiram 91,7 bilhões de yuans (US$ 12,8 bilhões) entre 2020 e 2022.

Para complicar ainda mais a situação, o plano da Evergrande NEV de vender US$ 500 milhões em novas ações a um fundo de investimento de Abu Dhabi foi suspenso em outubro passado, devido à falta de acordo entre as partes.